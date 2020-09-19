Пришло время проверить запасы Еды

Сегодня на одной из самых известных конспирологических площадок появилось сообщение, которое адресовано как бы препперам США, однако, учитывая, что вокруг теперь новый глобальный мир с ним должны ознакомиться ВСЕ. Почему – мы поясним ниже, а пока само сообщение:

Я не знаю, публиковалось ли что-нибудь подобное раньше, но последние несколько недель я занят пересмотром своих запасов еды, которые я собираю уже около 10 лет. У меня есть продукты от нескольких разных компаний. И вот, просматривая свой очередной трехмесячный запас от компании, который я получил около семи или восьми лет назад, я понял, что мне его нужно будет выкинуть.

Чтобы вы не думали, что я совсем сумасшедший, я поясню – оптовые закупки консервов мой бизнес, хотя часть товара, конечно же, я оставляю впрок для себя. И теперь, узнав что случилось, я вижу две проблемы, вторая из которых – потеря мной трехмесячного запаса продуктов. Но главная проблема – это мои клиенты, которым я это все продал. Одни думают, что у них есть еда, но на самом деле еды у них нет.

Итак, вернемся к тому, что я говорил о том, что часть продуктов пришлось выбрасывать. Так, почти все продукты из EFoods и My Patriot Supply были плохими. Что я имею в виду под плохим? Позвольте мне объяснить:

При открытии пакета содержимое немного изменило цвет. Что ж, может это часть естественного процесса старения, и они все еще съедобны, поэтому я это попробую приготовить, хотя их шикарный картофельный суп стал мерзкий, сырная брокколи и рис, прочие овощи пахнут, как протухшие, а сливочный цыпленок на вкус, как задница. И меня это сильно удивило, поскольку по правилам купленные мною и проданные другим людям консервы должны храниться 25 лет!

Сейчас я звоню производителям и пытаюсь узнать, в чем дело, перебираю запасы сублимированной еды, срок годности у которой теоретически бесконечен, а пока призываю всех препперов начать проверять свои ПРОВЕРЕННЫЕ продукты.

Пост, за ненадобностью деталей мы слегка сократили, тем не менее суть сообщения ясна: с консервами американских компаний что-то происходит, что не должно было происходить никогда-никогда.

В последние десятилетия в славных странах СНГ изменились стандарты, которых придерживался даже не дотягивающий до Америки СССР и потому срок годности в 25 лет многим может показаться не реальным. Однако это так – американские консервированные продукты можно спокойно кушать и через 25 лет, консервы СССР выдерживали 10 лет как минимум, консервы Третьего Рейха были съедобны и через 50 лет, остальные особо не проверяли. Поэтому продукты со сроком 2-4 года хранения – это нововведение современных лет и очень тревожно, что к подобным стандартам компании перешли и в США, не предупреждая потребителя. Почему?

Наши читатели взрослого возраста хорошо помнят, что 30 и более лет назад мука и крупа хранились десятилетиями, причем – иногда не в лучших условиях. Чтобы где-то в гречке завелись жучки – это в банку нужно было этим жучками на-рать, и то не факт, что колония бы прижилась. А что происходит сейчас, точнее – последние 10-20 лет?

А последние 20 лет все крупы инфицированы каким-то дерьмом, они совершенно не лежат. Если повезет, если танцевать вокруг мешка с бубном, пихать туда нафталин и фольгу – может быть он пролежит год, а без танцев жуки за пару месяцев все сожрут.

Когда люди впервые столкнулись с этой проблемой первой мыслью было, что это все несоблюдение санитарных норм фасовочными компаниями. Второй мыслью было, что изменилось что-то в самой природе Земли и прожорливые жучки материализуются из вакуума. Но правильной, скорее всего, будет третья версия: мир готовят к голоду.

В XIX веке и ранее голод, особенно в деревнях, был обычным явлением, однако в XX веке голод для умных людей стал практически невозможен. Даже на зарплату советского инженера можно было купить пару мешков муки, пару мешков круп, сахар с печеньками – и на этом всем протянуть лет пять. Главное было смотреть по сторонам, а еще лучше – купить это все в прок и пусть лежит. Именно так и поступали люди, пережившие вторую мировую и революцию – потом, когда в СССР пришли очередные суровые годы и сахар с мылом выдавали по талонам – благодарным внукам это все весьма пригодилось.

Сейчас, к сожалению, такой фокус не проходит. Самая обычная семья любой из стран СНГ может, не напрягаясь, купить мешок крупы или мешок муки – в случае голодомора мешка хватает надолго. Но покупать его бесполезно – жуки все сожрут и единственный вариант – это консервы. А сколько стоят нормальные консервы? Правильно: чтобы затариться месяца на три людям нужно работать год. Как следствие люди стали уязвимы перед лицом государства. Завтра в супермаркеты перестанут подвозить продовольствие – и привет. Чрез неделю начнутся погромы, а через пару месяцев дойдет до людоедства.

Единственным слабым местом теории про жучков в крупе как подготовку искусственного голода было время, на протяжении которого наблюдалось это явление. Личинки насекомых на развес супермаркеты продают давно, а голода все нет и нет. Однако, как показала история с COVID-19 – голод потихонечку наступает, непонятно только, когда прозвенит последний звонок.

Тем не менее, это сообщение от оптовика из США – звоночек пусть не последний, но говорит о том, что колокол будет скоро. Если уже начались игры с консервами и серьезные компании с мировым именем вот так вот гадят покупателям и клиентам – очевидно, что глобалисты решили лишить народ не только крупы и муки, но так же сублимированных продуктов и прочих баночек Еды.

В общем, голод грядет и теперь перепроверить запасы вполне не мешало бы, поскольку в банке от надежного и проверенного производителя вполне может оказаться, как пишет этот чувак, какая-то консервированная задница. Скорее всего это уже последний, очевидно, штрих и продукты начнут прятать довольно скоро, выдавая их только тем, кто получил прививочку от COVID-19. Если, конечно, этим людям продукты понадобятся. Когда стукнет главный колокол мы, конечно, точно не знаем, но – продолжаем следить за развитием событий.

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