Над Китаем появился еще один летающий замок-призрак

Удивительные кадры парящего в воздухе Хогвартса, школы чародейства и волшебства из фильма про Гарри Поттера, вызвали сенсацию в китайских социальных сетях.
Согласно сообщениям, призрачный образ того, что выглядело как школа волшебства, был замечен сегодня утром над современными зданиями в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Местные СМИ сообщили, что это было природное явление под названием мираж. На видеозаписи изображен старинный комплекс в готическом стиле с тремя остроконечными башнями, возвышающимися над тремя офисными блоками.
Пользователи Weibo, китайского аналога Twitter, были потрясены этой сценой. Многие сравнивали данное здание с Хогвартсом, школой чародейства и волшебства из фильмов о Гарри Поттере.
Один человек написал: «Это шаньдунское отделение Хогвартса?»
Другой фанат пошутил: «Неужели Хогвартс наконец приехал в Китай набирать студентов?»
Некоторые люди также связали эту сцену с Академией изящных искусств Хэбэй, колледжем на севере Китая, который поразительно похож на Хогвартс.
Другие местные жители полагали, что «парящий Хогвартс» был отражением жилого комплекса, расположенного в двух километрах от них.
Ученые объяснили, что зрелище вызвано миражом – формой иллюзии, которая обычна во влажную погоду, сообщает The Paper.
Это явление обычно возникает, когда насыщенный влагой воздух становится теплее, чем температура воды ниже. В этом случае лучи солнечного света из более холодного воздуха над водой переходят в более теплый воздух, в результате чего световые лучи преломляются, создавая отражения в воздухе. Узоры в мираже обычно размыты и мерцают, напоминая созданные людьми строения и похожи на отражение в воде.