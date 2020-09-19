Над Китаем появился еще один летающий замок-призрак

Удивительные кадры парящего в воздухе Хогвартса, школы чародейства и волшебства из фильма про Гарри Поттера, вызвали сенсацию в китайских социальных сетях.

Согласно сообщениям, призрачный образ того, что выглядело как школа волшебства, был замечен сегодня утром над современными зданиями в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Местные СМИ сообщили, что это было природное явление под названием мираж. На видеозаписи изображен старинный комплекс в готическом стиле с тремя остроконечными башнями, возвышающимися над тремя офисными блоками.