Розроблено нейроінтерфейс для управління роботами силою думки

Інженери з Технологічного університету Сіднея представили вдосконалений інтерфейс мозок-комп’ютер. За допомогою графенових датчиків дослідники домоглися високої провідності, простоти у використанні та надійності роботи пристроїв. Технологію можна використовувати для управління роботами, протезами, інвалідними візками та машинами.



Розробники використовували графеновий матеріал у поєднанні з кремнієм для створення носимих твердих датчиків. Цей підхід вирішив проблеми корозії, довговічності та опору контакту зі шкірою, які перешкоджали повсякденному використанню наявних технологій, кажуть інженери.

Датчики з шестикутним графеновим малюнком розташовуються на задній частині голови, щоб виявляти хвилі від зорової кори мозку. Контакти стійкі до суворих умов, тому їх можна використовувати в екстремальних умовах.



Управління пристроями здійснюється за допомогою спеціальної лінзи доповненої реальності, встановленої перед поглядом користувача. На екрані відображаються білі мерехтливі квадрати. Коли оператор концентрується на певному квадраті, його мозкові хвилі вловлюються біосенсором, а декодер переводить сигнал у команди.