Земля – ненастоящее название нашей планеты? Как же ее величать

Величественный Юпитер, раскаленная Венера, стремительный Меркурий, кровавый Марс… Планеты Солнечной системы имеют запоминающиеся названия, полученные первооткрывателями и древними наблюдателями. Но Земля.… Как быть с нашей планетой? И почему она получила столь необычное и непривычное для общей традиции имя?
Как планета получает имя
Планеты – крупные сферические небесные объекты, которые для древних ученых ассоциировались с божествами или служили символом их величия. Поэтому первые пять найденных миров получили названия в честь персонажей из древнегреческой и древнеримской мифологии. Речь идет о Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере и Сатурне. Таким образом сложилась традиция, поддерживаемая и следующими поколениями ученых.
Имена подтверждали место в божественном пантеоне (зависимость от размера планеты) и связь между объектами. В дальнейшем это распространилось и на спутники, которые называли в честь членов божественной семьи (дети, внутри и мифические существа) или же брали персонажей известных произведений. Например, Уран – царь всех титанов и отец Кроноса (дед Зевса), а луны назвали в честь героев произведений Шекспира или Поупа.
А что с Землей? Люди начали называть ее именно так еще до того, как запустили спутник и смогли увидеть первую фотографию со стороны. Тем более, здесь не наблюдается связи с греческими или римскими мифами. В чем секрет?
Происхождение названия Земли
Обычно сразу возникают ассоциации с прямым значением слова. Поэтому многие думают, что название связано с составом планеты. Но это не совсем так. В этом вопросе нужно снова обращаться к богам. Каждый народ в молитвах взывал к планете (хотя и не знал, что она собой представляет), называя ее именем бога. Эта был Теллус для римлян или Гея для греков, скандинавы предпочитали Ерд, а кельты – Эхте.
Учитывать стоит и познания ранних ученых, которые долгое время верили, что живут в плоском мире. Полагали, что мы существуем на распластанном земляном блине (тарелка, остров, любая плоскость), поэтому многие названия обозначают почву, низ или пол.
Земля – общепринятое название, но официальное склоняется к слову Terra – «почва» или «земля». Это латинское традиционное обозначение. Здесь просматривается и связь с библейской историей, где Бог сделал первого человека из глины и земной тверди.
Праславянский корень «зем» также указывает на низ или пол. В английском языке используется слово «Earth» (с 1400 года), произошедшее от более древнего англо-саксонского erda (так в Скандинавии называли богиню нашей планеты). Поэтому привязку стоит искать в ранних убеждениях о плоскости Земли и связи с древними богами.
Другие названия
Интересным кажется названия Гея, которое также часто употребляется в приставке к нашей планете. Это древнегреческая богиня Земли. Она считается матерью всего живого и выступает женой главного божества – Урана. Существует гипотеза о том, что наша планета – живой организм, который самостоятельно поддерживает условия среды на приемлемом уровне за счет саморегуляции. А это значит, что планета дышит, развивается и осуществляет обмен веществ.
Вы могли слышать также об известной «бледно-голубой точке» (Pale Blue Dot). Наименование досталось от популяризатора космической науки Карла Сагана при описании одной из вдохновляющих фотографий. Это снимок нашей планеты, сделанный Вояджером-1 в 1990 году с расстояния в 5.9 млрд. км. Люди впервые могли заметить, что наш мир кажется всего лишь крошечной точкой, сумевшей развить жизнь. Это родной дом, который стоит беречь.
Постскриптум
Как Землю не называли в течение всей истории существования человечества, но она действительно выступает нашим (пока) единственным приютом в бесконечном, темном космическом пространстве. Возможно, однажды мы найдем Землю-2, Землю-3 и т.д., а наши потомки уже и не вспомнят, как появились эти названия. А пока последуем совету Карла Сагана и будем «хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом».