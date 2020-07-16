Земля – ненастоящее название нашей планеты? Как же ее величать

Величественный Юпитер, раскаленная Венера, стремительный Меркурий, кровавый Марс… Планеты Солнечной системы имеют запоминающиеся названия, полученные первооткрывателями и древними наблюдателями. Но Земля.… Как быть с нашей планетой? И почему она получила столь необычное и непривычное для общей традиции имя?

Как планета получает имя

Планеты – крупные сферические небесные объекты, которые для древних ученых ассоциировались с божествами или служили символом их величия. Поэтому первые пять найденных миров получили названия в честь персонажей из древнегреческой и древнеримской мифологии. Речь идет о Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере и Сатурне. Таким образом сложилась традиция, поддерживаемая и следующими поколениями ученых.

Имена подтверждали место в божественном пантеоне (зависимость от размера планеты) и связь между объектами. В дальнейшем это распространилось и на спутники, которые называли в честь членов божественной семьи (дети, внутри и мифические существа) или же брали персонажей известных произведений. Например, Уран – царь всех титанов и отец Кроноса (дед Зевса), а луны назвали в честь героев произведений Шекспира или Поупа.