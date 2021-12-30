Загадки пирамид расположенных в Китае

Только в 1937 году одна газета решилась напечатать фотографии таинственных китайских пирамид, но в тревожной, предвоенной обстановке сенсация прошла незамеченной. Затем от странной болезни умирает редактор газеты, а после при невыясненных обстоятельствах в своем доме был убит Вульф Дитер Кастель.

Но Кэти решил идти до конца: написав завещание, капитан отправился на самолете в Центральный Китай. С высоты птичьего полета он сделал несколько снимков Долины пирамид и вдруг обнаружил, что все приборы в его самолете внезапно перестали работать, появился дым и пламя, после чего пилот вынужден был прыгать с парашютом. Раненого Кэти нашли местные жители и доставили в полицию. Пришлось ему на многочисленных допросах доказывать, что он не английской шпион.

Капитана авиации выдворили из Китая, взяв с него расписку о том, что он больше никогда не пересечет границы Поднебесной. Но Кэти сумел надежно спрятать пленки и, вернувшись домой, опубликовал сенсационные снимки. После этого он получил от китайского правительства официальное письмо, в котором летчику недвусмысленно предлагалось забыть обо всем, что видел, ибо «никаких пирамид в провинции Шаньси не было и нет…» Несмотря на это, бесстрашный капитан, продолжил свои исследования, но вскоре погиб под колесами грузовика при довольно странных обстоятельствах.

В мировую прессу попало также сообщение от китайских археологов. Они после серий землетрясений обнаружили, что в одном из районов их страны, на южном берегу озера Донтинь (к юго-западу от города Ухань), вследствие сдвига горных пород на поверхности показались три конусообразных пирамиды. Высота самой большой из них достигала 300 метров, две другие были по 157 метров. Неподалеку от основания одной из круглых пирамид ученые нашли засыпанный проход, который привел их в подземный лабиринт, а после — в огромный зал, стены и потолок которого были покрыты непонятными рисунками.

Китайские коммунистические власти тут же подали опровержение, а на склонах пирамид высадили быстрорастущие хвойные деревья и кустарники,

придавая тем самым, древним постройкам вид естественных холмов, поросших лесом. Растения также предотвращали эрозию глиняных стенок. Но немецкий археолог Хартвиг Хаусдорф и его коллега Петер Красс из Австрии, все же описали Долину пирамид и сумели сфотографировать ту самую Великую Белую Пирамиду, которая находится севернее города Хсикинь (современная транскрипция — Сиань), на берегу реки Вихо; в непосредственной близости от нее лежит городок Пеймяоцун.

Эту пирамиду можно назвать Матерью всех китайских пирамид. Археологам удалось узнать от местных жителей, что когда-то, согласно легендам, вершина этого сооружения была покрыта золотом и обозначала «середину мира».

Гигантские древние пирамиды были слеплены из необожженной глины, смешанной с разными местными добавками. При этом во многих пирамидах присутствовал некий химический элемент, неизвестный на Земле. Ни один из проведенных анализов так и не смог разгадать его тайну, к тому же этому препятствовал высокий уровень радиации, который «охранял» китайские пирамиды. Древние строители, очевидно, владели секретом, когда размягченные с помощью раствора на растительном экстракте камни становились мягкими, как пластилин, а после лепки и высыхания полностью восстанавливали свои свойства.

1986 год – в мировой прессе снова появились фотографии китайских пирамид, на этот раз сделанные во время Второй мировой войны американским военным летчиком Джеймсом Гауссманом. Он упоминал Долину смерти, расположенную в провинции Сычуань, над которой пролетал перед тем, как увидал пирамиды.

Ее еще называют Долиной черного бамбука. Там пропадают люди, разбиваются самолеты. И только недавно в этой смертоносной долине было обнаружено очень сильное магнитное поле. Возможно, оно является специальной защитой, чтобы никто не нашел путь к Великой Белой Пирамиде, суть и назначение которой вряд ли земляне смогут разгадать в ближайшее время.

1996 год, 15 октября – сайт ZetaTalk заявил, что китайские пирамиды были построены теми же пришельцами с двенадцатой Планеты, которые создали пирамиды в Египте, Мексике, Гватемале и других странах.

1997 год – некий доктор Марк Карлотто увидел на снимках, сделанных зондом «Викинг» в районе Сидония на Марсе, такие же «рукотворные» пирамиды, одна из которых очень была похожа на Большую Белую Пирамиду Китая. На этот раз власти Поднебесной пообещали мировой общественности организовать экспедицию в провинцию Шаньси, правда, без раскопок и каких-либо исследований. А в Мюнхене вышла в свет книга Вальтера Хайна «Марсианский лик», в которой автор поддерживал идею марсианского происхождения китайских пирамид.

2004 год, лето – исследователь Крис Майер из Америки посетил Шаньси и побывал на вершине одной из пирамид, сделав ряд фотографий. Некоторые из этих пирамид сейчас находятся в плохом состоянии, так как местные крестьяне многие годы брали на их склонах землю и глину для сельских потребностей.

Было выдвинуто несколько версий назначения китайских пирамид: первое, что это гробницы императоров, сановников, вельмож и военных деятелей; второе — это часть гигантской системы Фэн-шуй.

Может быть, между пирамидами в разных концах света существует некое геометрическое соответствие. Могла быть связь между Матерью всех пирамид Китая и великой пирамидой Хеопса, так как в основу обеих положено число 16 944. Скажем, расстояние между пирамидами в Шаньси и Великой египетской пирамидой, вычисленное в градусах дуговой величины, дает число 16 944. В результате самых разных математических комбинаций неизменно всплывает число 16 944 430.

К тому, как уже упоминалось, все пирамиды расположены в соответствии с астрономическими ориентирами. Также ученые не могли не заметить того, что одна из пирамид вблизи города Сиань удивительно похожа на пирамиду Солнца Теотиуаканя в Мексике, а другая — на знаменитую постройку в египетской Долине царей.

Но в каждую группу пирамид в целом заложены все гармонические соотношения, дающие им возможность резонировать в унисон со световыми, магнитными и прочими существующими полями. Сейчас известно, что, если построить электронные станции в различных частях земного шара, геометрически соответствующих друг другу по фазе, то можно держать связь между двумя точками сквозь земной шар. Может быть, эти древние сооружения возводились для той же цели.

Не исключено, что внутри пирамид находились специальные аппараты для осуществления такой связи. А может быть, для этого не требовались никакие электронные приспособления, кроме самих пирамид, которые своей конструкцией давали возможность прямого обмена мыслями, если жрецы располагались в специальных помещениях внутри пирамид. Контакт мог не ограничиваться Землей и был возможен при определенных условиях между различными измерениями или через парсеки космического пространства, а земной шар использовался как приемопередатчик.

Пока еще никто на Земле не смог понять и расшифровать эту сложную энергетическую сеть, которая, возможно, оставлена нам миллионы лет назад и в космическом масштабе действует до сих пор.

Не так давно китайское правительство «по соображениям национальной безопасности» объявило местность, прилегающую к Великой Белой Пирамиде, закрытым районом, поскольку там построена стартовая площадка для запуска ракет, выводящих на орбиту искусственные спутники Земли. А один из ведущих археологов Китая профессор Хиа Наи считает, что сегодня эти пирамиды не исследуют потому, что «это работа для будущих поколений».

P.S. Произведённые раскопки у Белой пирамиды показали, что она является усыпальницей одного из императоров династии Цинь — Гао-цзуна. Было установлено также, что при её возведении погибло не менее 700 тыс. человек, останки которых затем укладывались в стены пирамиды и плотно утрамбовывались слоями грунта. Датируется это событие 200 годом до нашей эры.



Столь варварский обычай не явился новостью для археологов, поразило их нечто иное. Дело в том, что кости всех жертв были беспорядочно перемешаны между собой, как если бы перед смертью людей разорвало на части неведомой силой.



В районе, где расположена Белая пирамида зарегистрировано также большое количество аномальных явлений, не поддающихся объяснению. Были, например, случаи таинственного исчезновения людей и ничем не спровоцированных авиакатастроф. Кроме того, очень часто попавшие в этот район люди перестают ориентироваться в пространстве.



И в заключение ещё об одном интересном наблюдении учёных, сделанном в последние годы. Как известно, в распоряжение исследователей сегодня предоставлена самая современная техника, благодаря которой изучаются памятники древних цивилизаций, в том числе и Белая пирамида в Китае. Фото со спутника, пролетавшего над местом, где она расположена, отобразило совершенно неожиданную картину.



Оказалось, что она является основой в группе пирамид, по своему расположению точно соответствующей положению звёзд созвездия Лебедя, олицетворяющего в китайской мифологии вечную жизнь. Ранее об этом не догадывались, так как увидеть общую картину можно было только из космоса. Отсюда вопрос: кому и зачем потребовалось создавать этот гигантский символ?

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