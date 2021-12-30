В Новый год можно будет наблюдать парад планет и звездопад С Земли до 7 января 2022 года можно будет наблюдать парад планет в вечернее время. Новогодний парад планет можно наблюдать как утром, так и вечером, с 16:00 до 18:00.Об этом сообщили на сайте Московского планетария.«В предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (Марс наблюдается на утреннем небе). Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года», — отмечается в сообщении.Астрономы уточнили, что новогодний парад планет можно наблюдать как утром, так и вечером, с 16:00 до 18:00.«Лучшее время наблюдения — 17:00 мск, так как после 18:00 мск скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 — Сатурн, а после 20:30 мск — Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран — всю ночь, правда, только в телескопы», — добавляют в планетарии.Также специалисты обращают внимание на то, что 3 января после полуночи достигнет пика активности звездопад Квадрантиды, который представляет собой метеорный поток в созвездии Волопаса.Его можно наблюдать с Земли каждый год в период с 28 декабря по 7 января. Источник