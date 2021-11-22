Зачем в гонконгских небоскребах сделаны большие квадратные проёмы

Если вы были в Гонконге, то наверняка обратили внимание, что практически на всех городских небоскребах есть некие отверстия.
Скорее всего, вы подумали, что это причуды местных архитекторов, но это совсем не так. Эти “дырки” называют “драконьими воротами” и проделаны они в домах строго по фэн-шую, который в Китае очень уважают.
Согласно этому учению, дырки в небоскребах нужны для того, чтобы драконы смогли долететь от гор к воде. И поэтому все здания в Гонконге и другие предметы установлены с учетом фэн-шуй.
В Поднебесной к драконам относятся с особым трепетом, их считают предвестниками удачи, но а если у них на пути появляется препятствие в виде того же здания, то жди беды.
К примеру, башню Банка Китая построили без “драконьих ворот” и обанкротившиеся компании, обвиняют именно ее в своих проблемах.
Поэтому современные компании не жалеют средств на консультации со специалистами по фэн-шую.