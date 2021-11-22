Зачем в гонконгских небоскребах сделаны большие квадратные проёмы

Если вы были в Гонконге, то наверняка обратили внимание, что практически на всех городских небоскребах есть некие отверстия.

Скорее всего, вы подумали, что это причуды местных архитекторов, но это совсем не так. Эти “дырки” называют “драконьими воротами” и проделаны они в домах строго по фэн-шую, который в Китае очень уважают.

Согласно этому учению, дырки в небоскребах нужны для того, чтобы драконы смогли долететь от гор к воде. И поэтому все здания в Гонконге и другие предметы установлены с учетом фэн-шуй.