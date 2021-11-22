Кого на Руси называли «Столбовые дворяне»?

Помните, как в «Сказке о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина антагонист произведения – жадная старуха не хотела больше быть «черной крестьянкой», а желала стать «столбовою дворянкой»? Совершенно очевидно, что слово «столбовой» добавлено не просто так.

Образуемое с ним словосочетание означает совершенно конкретную категорию людей. А значит, стоит разобраться в том, кто же такие были эти «столбовые дворяне».

К XV веку в России окончательно оформилась так называемая система местничества. Местничество – это способ распределения государственных должностей между представителями аристократии исходя из принципа древности и знатности той или иной дворянской семьи.

Система была нужна для того, чтобы сократить количество споров и разногласий между представителями знатных родов. Проблема местничества была в том, что очень часто важные должности доставались не тем, кто действительно этого достоин по своим способностям, а тем, кто обладал большей «знатностью». Знатность семейства определялась его родовой репутацией и древностью.

Сначала углы сглаживала система местничества. |Фото: alternathistory.com.

К XVI веку данная система изжила себя окончательно, превратившись в откровенную обузу для государства. Однако, просто избавиться от нее было нельзя, так как любые попытки победить местничество приводили к жесткой реакции со стороны богатейших и знатнейших семей, опасавшихся потери своей власти и богатства.

В это же время русское государство начинает в очередной раз централизоваться. Москва постепенно собирает вокруг себя земли. Знати становится все больше. Для ее учета начинают применять так называемые «столбцы» — специальные регистрационные списки фамилий и их земельных наделов.

Со временам дворянство стали раздавать за службу. |Фото: dompredkov.ru.

В 1687 году систему местничества отменяют на государственном уровне. От используемых ранее столбцов также отказываются. Им на смену приходит новая система регистрации и учета знатных семей и их земельных наделов – «Бархатная книга». В итоге русское дворянство, начиная еще с XVI века, продолжает активный процесс дробления на две категории: старые родовые дворяне и пожалованные дворяне.

Старые родовые дворяне – это наиболее древние семейства, многие из которых вели свою историю еще от времен, предшествовавших Киевской Руси. Пожалованные дворяне – это молодые семьи, получившие звание и землю за службу. Впервые «пожалованные» начинают активно появляться во времена Ивана Грозного. Но больше всего таких аристократов в России стало во времена Петра I.

Активнее всего процесс выдвижения пошел при Петре Великом. ¦Фото: wikimedia.org.

Хотя к XVIII веку для государства и царя (императора) уже не было никакой разницы между родовыми и пожалованными, древние и молодые аристократические семьи сохраняли между собой определенный антагонизм. Принадлежность к древней семье позволяло считать себя выше других несмотря на то, что реальных бонусов такая «принадлежность» чаще всего уже не давала. Особенно, если древний род в какой-то момент обеднел.

Тем не менее, авторитет таких семей сохранялся. Из-за чего в их отношении стали применять термин «столбовое дворянство» в честь тех самых «столбцов» во времена местничества. Иными словами, столбовой дворянин – это представителей аристократического семейства, которое владело титулом и знатностью еще в допетровские времена и могло это подтвердить по государственным документам.

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