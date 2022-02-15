За нами и днем, и ночью следят какие-то дроны инопланетян?

Традиционным занятием уфологов, с момента появления уфологии как таковой, является изучение тех или иных свидетельств о наблюдениях НЛО – фотографий, видео, отпечатков посадочных опор на грунте и так далее. Однако, похоже, в последнее время появилась еще одна тема для обсуждения и, что-то нам подсказывает, что скоро она будет как никогда актуальна.

Сегодня известный многим нашим читателям канал Глогер пересказал в эфире письмо одной из своих подписчиц, которая или будучи очень сенситивным человеком, или находясь в каком-то измененном состоянии сознания наблюдает у себя в комнате небольшие НЛО, которые называет дронами. Письмо пересказывается на третьей минуте таймлайна (2:30 – 6:30):

Сообщение этой женщины очень неоднозначное и первое, о чем можно подумать – это о каких-то галлюцинациях, возможно даже психическом расстройстве. В комментариях к ролику скептики именно так и пишут.

Ricardo Morela: Уважаемый Автор, история с дроном напоминает шизофрению. Реальный дрон очень сильно шумит и обладает физическими свойствами, он не может пролетать сквозь стены, потолок и закрытые окна. В практике психиатрии есть паранойяльное бредовое расстройство, параноидное бредовое расстройство, последнее очень напоминает историю с дроном. Человеку кажется, что за ним следят, например в зубе подслушивающее устройство, могут комментировать его действия, был случай, когда в человека “стреляли из Космоса из лучевой пушки”, этот человек прятался за холодильником, боялся подходить к окнам. При наблюдении в динамике психиатры отмечали, как он вздрагивал при “попадании”. А самое интересное, что критики к состоянию у них нету. Бредовые шизофреники не осознают нелепости бреда и считают себя здоровыми. Эта женщина с дроном тоже по видимому с бредовым расстройством психики. И естественно, что считает себя здоровой и вменяемой, при этом её совершенно не смущает отсутствие физических свойств “дрона”. Проверяйте как то информацию, ваш канал интересен, но нельзя ставить каждый бред без проверки.

Рассуждения домохозяек и слесарей на предмет шизофрении всегда очень забавны. Это как если бы прославленный психиатр начал учить домохозяйку готовить борщ, а слесарю давал советы по работе на токарном станке. На самом деле на предмет чокнутости шизофреников у психиатров нет единого мнения и то, что у этих людей сдвиг по фазе совершенно не факт.

Например, в последние десятилетия очень многие люди, утверждающие, что их похищали инопланетяне, уверяют, что зеленые человечки вмонтировали в них микрочип, который потом рентгенологи старательно ищут, но никак не могут найти. То есть бред налицо. Однако, несколькими десятилетиями ранее те же самые похищенные утверждали, что им вмонтировали миниатюрный транзисторный передатчик на батарейках. В начале прошлого века, когда про инопланетян люди не знали, людей похищали какие-то демоны и монтировали им в тело ламповое радио, а в XIX веке рассказы были еще интереснее – похищенным вставляли в голову какой-то механизм и через него за ними следили.

Таким образом можно думать, что на самом деле зеленые человечки реально крадут людей, что-то в них втыкают, а потом эти граждане пытаются донести до всех ситуацию, используя понятийный и словарный запас своей эпохи. Так, про микрочипы в XIX веке не знали даже кибернетики, поэтому люди и говорили про механизм. Поэтому даже если у тетеньки классический эндогенный психоз – даже с ним не все так однозначно.

А теперь читаем каменты дальше.

Sv Yakudze: Тоже помню такие сны про дроны и прятки. Страшно жуть. Но тем кто уже в теме не так страшно, как остальным. Ещё помню сон дико страшный, как огромное количество людей выгнали на улицу и какие-то дроны и один очень большой всех людей типа сканировали, искали кого-то. Мы стояли не двигались, или не могли двигаться. Лет 30 назад снилось такое. Не забыть такой сон..

Наблюдатель: Всем привет! Женщина о дронах писала, я их тоже вижу. Разных размеров и продолговатые, исчезают, как будто тают. Бледнеют, бледнеют и совсем нет их. Иногда просыпаюсь, и комната выглядит совсем по другому, но постепенно меняется и превращается в мою. Один раз зафиксировала продолговатый дрон на ночную камеру, он подлетел к камере, посмотрел, улетел, потом ещё раз подлетел и снова, посмотрел и опять улетел. Интересные вещи происходят.

Базилевс: Насчёт что то прилетает. Срабатывает камера, на движение. С 12 ночи до 4 утра. Полёт сквозь стены до 1800 км в час. Разумные один раз поняли, что наблюдаю и вырубали камеру.

Егор С: Тоже в камеры наблюдаю временами на даче по ночам свет на движение включается, но никого не видно. Напрягает.

На момент написания материала под роликом отписалось порядка двухсот человек из которых пять, как минимум, как бы шизофреников. При этом у двух из них шизофренией страдает даже электроника. Такого не может быть чисто статистически, поскольку шизофрения – сама по себе редкое заболевание, а тут еще речь идет об абсолютно одинаковых галлюцинациях.

Таким образом эта женщина из ролика скорее всего абсолютно нормальные человек, который просто видит чуть больше, чем видят другие и речь действительно идет о каком-то новом, непонятном явлении, природы которого мы не знаем.

Как все обратили внимание с началом пандемии наблюдения светящихся шаров над мегаполисами участились даже не в разы, а в сотни раз – эти люминосферы висят и днем, и ночь, совершенно не скрываясь. Возможно, конечно, что они или передают какой-то сигнал, или собирают какие-то эманации, но так же может быть, что эти НЛО являются как бы базовыми станциями для роев дронов совсем небольшого размера. Они их выпускают целыми пакетами и те потом мотаются по городу, сканируя людей вблизи, снимая те или иные показатели.

Вполне возможно и даже скорее всего эти пепелацы свободно проходят сквозь стены. Эта технология у зеленых человечков есть, что наблюдалось миллионы раз. Так, если у НЛО есть где-то подземная база, то влетают они туда не через люк, а врезаются в землю на космических скоростях. А раз НЛО может влететь в скалу на скорости 5-10 километров в секунду, то и стена для миниатюрного дрона не проблема. Так же не является проблемой и камуфляж. Возможно, что он совершенный до такой степени, что покрытый им аппарат не только невидим, но и не осязаем, как голограмма.

Сообщения о подобных явлениях мы встречали и раньше. Иногда люди в состоянии между сном и бодрствованием видят не только миниатюрные НЛО, висящие над кроватью, но и даже пялящихся на них инопланетян. Однако, такие сообщения мы встречали исключительно редко, хотя и интересовались этой темой, а тут они, похоже, повалили прямо как из рога изобилия.

Видимо пучеглазые космонавты взялись за человеков как-то плотно, и днем, и ночью не спускают глаз и что-то для себя мониторят. Но что мониторят, в связи с чем и для чего – тут мы не знаем. Возможно, что по мере накопления таких свидетельств ситуация как-то прояснится, так что следим за развитием событий.

Источник