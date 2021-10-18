Яблоко от яблони: 7 вещей, которые ваши дети будут делать так же, как вы

Если и есть что-то такое, что я понял за более чем 10-летний опыт отцовства, так это то, что за мной постоянно следят. Мои дети не просто следят за мной, но и слушают все, что я говорю. Они буквально изучают меня в поисках скрытых сигналов. Каждое принятое мной решение, каждое произнесенное слово, каждый мой шаг не остаются незамеченными. Мои дети учатся у меня жизненной мудрости, а это огромная ответственность.

Несколько недель назад мне об этом напомнили. Мы отдыхали в загородном доме, был поздний вечер. Мы с женой сидели в комнате, где крепко спал наш младший ребенок (или, по крайней мере, нам так казалось), и обсуждали проблемы, вызванные поведением одного из наших детей. И тут внезапно 6-летний ребенок тихо повторил мою последнюю реплику. С уст шестилетки это прозвучало до жути осуждающе.

Мои дети изучают меня. Это факт. И они будут копировать мое поведение, хорошее оно или плохое, целостное или поверхностное.

Итак, 7 вещей, которым ваши дети у вас учатся:

1. То, как вы относитесь к их матери.

Если вы относитесь к их матери с уважением и достоинством, добры к ней, всем с ней делитесь, поддерживаете ее и заботитесь о ней, то и ваши дети будут относиться к вашей жене с уважением и достоинством. Но если вы ведете себя унизительно, агрессивно, грубо и оскорбительно, то можете быть уверены, что дети будут вести себя с ней точно так же.

2. Как вы распоряжаетесь своими деньгами.

Если вы по уши в долгах или тратите деньги на ветер, то ваши дети тоже не будут их ценить — ни сейчас, ни когда вырастут. Они будут демонстрировать ту же безответственность, которую видят в вас. Они так же будут жить в долгах. Но если вы будете поступать мудро, придерживаться бюджета, экономить и планировать, то и они будут делать то же самое.

3. Ваше отношение к другим людям.

Если вы всегда используете людей ради собственной выгоды или постоянно унижаете и оскорбляете окружающих, так же будут поступать и ваши дети. Если вы относитесь к официантке или кассиру в банке как к мусору, ваши дети тоже будут презирать людей. Но если вы будете относиться к другим, особенно к обслуживающему персоналу, с добротой и уважением, то ваши дети последуют этому примеру.

4. Уровень вашего уважения к авторитету.

Если вы грубо ведете себя с полицейским, который вас остановил, или всегда упрекаете своего ужасного начальника, ваши дети вырастут без уважения к авторитету. Последнее включает и вас самих! Но если вы будете говорить о своем руководителе с уважением и добротой в голосе, даже если он этого не заслуживает, отношение ваших детей к авторитету изменится в лучшую сторону.

5. Ваша глубина характера и целостность личности.

Дети понимают, когда вы их обманываете. Они замечают, когда вы говорите одно, но делает другое. Они слушают, как вы отзываетесь о людях или о раздражающем вас надоедливом соседе. Они запоминают, как вы реагируете на кризисные ситуации и несправедливые обвинения. То, насколько гармоничной и целостной личностью вы решаете быть или не быть, во многом определяет и дальнейшую жизнь ваших детей.

6. Уровень вашей дисциплины.

Угадайте что вас ждет, если вы будете есть, тратить и спать слишком много, будете просрочивать счета, злоупотреблять алкоголем, потеряете дом, всегда будете срезать углы и искать оправдания своим необдуманным решениям? Правильно, то же самое будут делать и ваши дети! Но если вы выберете дисциплинированную жизнь, ваши дети тоже будут принимать лучшие (и более здоровые) решения!

7. Уровень вашей щедрости.

Если вы не платите десятину в церкви, не делаете благотворительные взносы и пожертвования, то этого не будут делать и ваши дети. Если вы не будете служить в армии, они тоже не будут. Если вы подпишетесь на хорошее дело, а затем расслабились и перестали прилагать к этому необходимые усилия, ваши дети возьмут с вас пример. Но если они будут видеть перед собой щедрого человека, который всегда помогает бедным, и дарит людям от искреннего сердца, тогда ваши дети будут имитировать такое же поведение и станут людьми, которые дают, любят и помогают другим!

Автор: Mike Berry

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