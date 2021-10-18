Как только предатель себя оправдал, он стал опасным

Предатель предаст снова…

Предатель всегда ищет оправдание своему поступку.

Это он так называет предательство. Объяснение ищет. Ему нужно облегчить тяготу ноши; предательство — это тяжёлый груз. Ведь до момента предательства у человека сохранялись иллюзии насчёт себя. Он уверял себя, что есть вещи, которые он не сделает. Что есть грань, за которую он не перейдёт. А потом раз! — и сделал. Перешёл.

И оказалось, что это пока тяжело и как-то неприятно. И надо облегчить ношу!

И предатель начинает искать причины своего поступка в том, кого он предал. Плохие качества. Например, преданный им человек был слишком толстым. Много ел, как у Довлатова. Или пел и фальшивил. Или неправильно понимал линию партии. Или слишком медленно ходил. Или пуговицы на жилете у него были безвкусные такие, перламутровые. Разве достойный человек будет с такими пуговицами ходить?

Это обвинение жертвы.

А потом наступает стадия подмены понятий. Предательство — да какое же это предательство? Предают же друзей, правильно? А этот тип мне другом никогда и не был. В дом его я ходил буквально три раза и то с неохотой. Общался с ним через силу. И не я к нему пришёл, он сам откуда-то навязался. Уже и не помню, откуда. Пришлось терпеть.

А потом эти чертовы пуговицы! Я молчал. Я терпел и пуговицы. Но потом, сами понимаете, стерпеть уже не мог. И пришлось кое-что тут сделать, высказаться, врагам рассказать, донести, ну сами понимаете.

Это абсолютно никакое не предательство. Вот вы же высказываете мнение? И я высказал. А то, что потом сделали с этим человеком — так поделом ему! Зачем он раздражал меня пением и пуговицами?

А потом предатель уже откровенно лжёт. И постепенно сам начинает в эту ложь верить.

После предательства наступает другой этап существования того, кто предал. Кто перешёл черту и попал в Сумеречную зону. Больше нет у него сдерживающих моральных механизмов. И он способен на что угодно, этот персонаж. Как только оправдал своё деяние — все, теперь нет ни единого препятствия к любому действию.

Именно поэтому Чингисхан приказывал казнить предателей, даже если они предали его врагов и принесли лично ему пользу. Это опасное создание — предатель. И обязательно этот субъект предаст снова.

Поэтому просто держитесь подальше от того, кто предал. Даже если предал не вас. Это человек особенный, способный на все. И он так внимательно рассматривает ваши пуговицы. И ваш успех…

Автор: Анна Кирьянова