Встречи русских космонавтов с НЛО: «контакт Владимира Ковалёнка»

5 мая 1981 года советский космонавт Владимир Ковалёнок увидел нечто удивительное из иллюминатора корабля «Салют-6».

По словам Ковалёнка, около 18 часов вечера, когда корабль пролетал над Южной Африкой, двигаясь в сторону Индийского океана, он увидел объект эллиптической формы, который летел вместе с кораблем. С фронтальной точки зрения казалось, что он вращается в направлении полета.

«Объект напоминает штангу. Я видел, как он стал прозрачным и как будто с «телом» внутри. На другом конце я увидел что-то похожее на газовый разряд, как реактивный объект. Затем произошло нечто, что мне очень трудно описать с точки зрения физики», — сказал Ковалёнок.

«Я должен признать, что это не имело искусственного происхождения. Она не была искусственной, потому что искусственный объект не может иметь такую форму. Я не знаю ничего, что могло бы совершать такие движения… сжиматься, потом расширяться, пульсировать».

«Потом, пока я наблюдал, что-то произошло, два взрыва. Один взрыв, а через 0,5 секунды взорвалась вторая часть».

«Объект двигался по суборбитальной траектории, иначе я бы не смог его увидеть. Там были два облака, похожие на дым, которые образовывали штангу. Он приблизился ко мне, и я наблюдал за ним».

Впоследствии, после инцидента, они на некоторое время вошли в темноту (сумеречная зона). Когда они вышли из этой зоны, две сферы так и не вернулись.

Ковалёнок описал мягкую коническую форму с внутренней трубкой, которая внезапно появилась в виде двух соединённых этой штангой шаров. Затем эти два шара отдалились друг от друга с соединяющей их линией, после чего первый шар, а затем и второй потускнели.

Коваленок выразил удивление тем заговором молчания, которым окружают НЛО другие исследователи космоса.

«Я не понимаю других астронавтов, которые утверждают, что не видели на орбите ничего необычного», — отмечает он, добавляя, что сам лично наблюдал много НЛО, различных форм и размеров».

«Я никогда не забуду один странный объект, за которым мы наблюдали в 1981 году. Он был небольшим. Когда я увидел его, то позвал своего коллегу Виктора Савиных, которому удалось захватить его в окуляр видеокамеры. Но когда Савиных приготовился снимать, объект взорвался, от него остался лишь облако дыма. Мы немедленно связались с Центром управления полетами и сообщили о наших наблюдениях. Мы не знаем, что случилось в тот день, но совершенно определенно этот объект не был плодом моего воображения», — сказал он.

Позднее из ЦУПа сообщили, что в тот день в космосе действительно происходило что-то странное. «После возвращения на Землю эксперты подтвердили нам, что засекли необычайно высокий выброс радиации как раз в момент взрыва НЛО», — рассказал он.

Коваленок призвал своих коллег не скрывать свой собственный опыт встреч с НЛО.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении космических полётов, В. Ковалёнок был удостоен звания дважды Героя Советского Союза. В настоящее время В. Ковалёнок является президентом Федерации космонавтики России.

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