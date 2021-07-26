10 лучших научных теорий о конце света

Когда-нибудь настанет конец света. Каждый вкладывает свой смысл в это понятие: конец человеческой цивилизации, конец всей жизни или уничтожение Земли. Что бы вы ни подразумевали под ним, конец есть конец. Единственное, что беспокоит больше всего: когда он наступит? Было предложено огромное количество дат апокалипсиса, но пока что всадники не появлялись.

Но в отличие от апокрифических предсказаний, наука довольно уверенно говорит о событиях, которые могут привести к концу света. Будь то микробы, машины или ракеты из космоса, собрали 10 способов, которыми ученые предсказывают конец света.

…после чего мы умрём. Самые точные модели будущего предсказывают, что примерно через 600 миллионов лет Солнце станет настолько ярким, что критическим образом нарушит карбонатно-силикатный цикл на Земле. Это важнейшее взаимодействие между кремнием и углеродом помогает поддерживать уровень углекислого газа в атмосфере.

Следовательно, неизбежные нарушения цикла приведут к резкому снижению уровня углекислого газа. В результате растения утратят способность к фотосинтезу и перестанут вырабатывать кислород, необходимый нам для дыхания. Почти все животные и большинство экосистем исчезнут. Получается, у растений не останется выбора, кроме как убить нас.

Но люди, которые останутся на Земле, вряд ли станут беспокоиться об этом, поскольку они будут медленно задыхаться… или просто эволюционируют в разумных газовых монстров. Второй вариант, конечно же, предпочтительнее.

2. Кометы, кометы, кометы

Около 66 миллионов лет назад комета (или астероид) врезалась в Землю, убив около 75% всей жизни, включая самых невероятных существ, которые когда-либо бродили по нашей планете – динозавров. И всё большее число комет/астероидов продолжает приближаться, иногда пугающе близко. В 2020 году астероид под названием 2020 VT4 прошел всего в 370 километрах от Земли (для сравнения: Луна находится примерно в 385 тысячах километров от Земли).

Будучи смертельно опасными, астероиды, как правило, проходят довольно близко от Земли и берут начало в поясе астероидов сразу за Марсом. Однако кометы чаще всего прилетают издалека, а это значит, что они набирают большую скорость по пути сюда. Их довольно трудно обнаружить, потому что они очень тёмные. Они начинают излучать свет лишь после того, как столкнутся с источником тепла.

Зарядившись, кометы извергают яркие газообразные следы, которыми они славятся. Если достаточно большая комета, всего в несколько десятков километров в поперечнике, упадёт на Землю, то людей постигнет та же участь, что и динозавров.

3. Искусственный интеллект

Возможно, люди не доживут до того времени, когда произойдёт сокрушительное столкновение кометы/астероида с Землёй. Мы даже можем умереть через пару десятилетий, как утверждают многие учёные и футуристы. Причина? Старые добрые терминаторы. Термин «технологическая сингулярность» на самом деле применим к различным сценариям, в которых технологический прогресс становится неконтролируемым, и, пожалуй, самым популярным и страшным из них является «интеллектуальный взрыв».

Короче говоря, как только мы создадим обобщённый искусственный интеллект, превосходящий наш собственный, он сможет создать искусственный интеллект, превосходящий его собственный – и так будет продолжаться до тех пор, пока ограничения физики не встанут на пути дальнейшего прогресса. Таким образом, человечество превратится в беспокойных, примитивных вредителей, которых нужно уничтожить. И это сделает герой Арнольда Шварценеггера.

4. Мальтузианская катастрофа

Ещё в 1798 году экономист и социолог Томас Мальтус заявил, что наше население будет расти быстрее, чем темпы производства продуктов питания. Это приведёт к голоду, глобальному конфликту и демографическому коллапсу, в результате которого погибнет большая часть людей на Земле. Мы называем это событие мальтузианской катастрофой.

С момента своего создания гипотеза Мальтуса яростно оспаривалась множеством различных групп, многие из которых в качестве аргумента ссылались на бесчисленные технологические инновации, сделавшие возможным современное крупномасштабное производство продуктов питания. Тем не менее, эта идея оказалась – по крайней мере, в какой-то степени – верной.

Со времён Мальтуса численность населения возросла примерно в восемь раз, и десятки стран – а это миллиарды людей – живут в постоянном голоде. Произойдёт ли всемирный коллапс или нет, многие в настоящее время не могут рассматривать продовольствие как гарантию, и с каждым годом их становится всё больше.

5. Гамма-всплеск

Самые яркие и энергичные электромагнитные события, когда-либо обнаруженные во Вселенной, гамма-всплески – это вам не шутка. Интенсивные взрывы происходят, когда сверхмассивная звезда разрушается, образуя чёрную дыру или нейтронную звезду, и при столкновении двух нейтронных звёзд. Гамма-всплески выделяют столько энергии за несколько секунд, сколько Солнце выделяет за всю его жизнь. Невероятно!

К счастью, мы наблюдали гамма-всплески только в других галактиках. Они происходят достаточно далеко, поэтому мы не ощущаем их влияния, за исключением небольшого освещения. Однако многие учёные считают, что гамма-всплеск является возможной причиной массового вымирания в конце ордовикского периода, второго по величине массового вымирания в истории Земли.

6. Суперизвержение

В данном пункте речь пойдёт о суперизвержении вулкана. И согласно Геологическому обществу: «Это не вопрос «если» – это вопрос «когда»». Дело в том, что массивные извержения вулканов (к которым добавляют приставку «сверх-» только в том случае, если они извергают не менее 1000 кубических километров вулканического материала) происходят постоянно.

Известно, что уже произошло более 60 событий, каждое из которых потенциально могло привести к вымиранию на уровне видов и мини-ледниковым периодам. Геологи считают, что нас впереди ждёт ещё много подобных открытий. И хотя Йеллоустоун в данный момент не представляет большой угрозы для людей, он может погубить огромное количество американцев и канадцев через несколько тысяч лет.

7. Диатомовые водоросли, акцент на смерти

Диатомеи – это вид водорослей, которые обладают красочными геометрическими клеточными стенками. По словам учёных, диатомовые водоросли ежегодно потенциально производят до половины кислорода на планете и составляют около 50% биомассы в наших океанах. Они очень важны. Но если они начнут вести себя по-другому, ждите беды.

Джо Киршвинк, геобиолог из Калифорнийского технологического института, выразил обеспокоенность по следующему поводу: если изменение климата приведёт к тому, что диатомовые водоросли потеряют доступ к воде (они используют её для производства кислорода), они переключатся на соль, которой будет в изобилии. И во что они будут её превращать? В смертоносный газообразный хлор. Учитывая их численность, это может быстро привести к уничтожению подавляющего большинства жизни на Земле.

8. Стабильная орбита

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Орбита Земли вокруг Солнца нестабильна. За время существования нашей планеты она неоднократно менялась и продолжит меняться. Эти изменения, однако, могут привести к концу всего. Хуже того, изменения орбиты любой другой планеты спровоцируют то же самое. Юпитер действует подобно мини-солнцу в нашей Солнечной системе – его огромная гравитация притягивает планеты и другие тела.

Это приносит колоссальную пользу, например, когда Юпитер поглощает астероиды, которые в противном случае могут попасть во внутреннюю часть Солнечной системы. Но это также может привести к катастрофе, поскольку теоретически гигантский Юпитер однажды может притянуть крошечный Меркурий, а тот, в свою очередь, может врезаться в Солнце, свою соседку Венеру или даже Землю.

9. Грибковая пандемия

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Как бы странно это ни звучало, но грибковая пандемия действительно возможна. Большое внимание учёные уделяют одному конкретному виду грибов, кордицепсу; его представители превращают животных-хозяев в своего рода зомби. Другая группа грибов, хитридиомицеты, в настоящее время способствует всемирному вымиранию всех видов лягушек.

Одна из проблем грибковых заболеваний заключается в том, что они относительно не изучены по сравнению с бактериальными и вирусными заболеваниями. Из-за них умирают миллионы людей. Будь то реальные зомби или просто медленная, мучительная смерть, грибковые заболевания – это что угодно, только не забава.

10. Снежный ком, то есть весь список сразу

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Самая пугающая теория о конце света гласит, что планету сразу настигнет половина из того, что было описано в предыдущих пунктах, причём с ней согласно большинство учёных. Они думают, что всё произойдёт совсем скоро. Изменение климата, которое будет наблюдаться в ближайшие несколько десятилетий, сделает погодные условия более неустойчивыми и экстремальными. В свою очередь, повышение средних температур будет способствовать распространению болезнетворных бактерий.

Многие растения и опылители, такие как пчёлы и летучие мыши, вымрут (летучие мыши – от грибкового поражения). Население продолжит расти, мир столкнётся с нехваткой продовольствия. Закисление и загрязнение океана уменьшат количество фотосинтезирующих организмов, будут нарушены многие экосистемы. В общем, конец света наступит из-за… нас, людей.

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