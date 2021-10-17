Вселенная всегда подсказывает, если человек сбился с верного пути

Когда все идет не так и валится из рук, может дело вовсе и не во внешних обстоятельствах и стоит заглянуть вглубь себя?

Часто, идя по пути своей жизни, мы откровенно ощущаем неудобство, дискомфорт, внутренние переживания, но списываем их на погоду, начальство, давление и прочее. А это Вселенная со всей силой сигналит о том, что пора остановиться, оглянуться, проанализировать и изменить маршрут.

Вроде бы шёл в руках с предметом положить на законное место, а в итоге на этом месте предмета и не обнаружилось. Кладёшь что-то в такие места, где вещам не место: колбасу в хлебницу, пульт от телевизора/кондиционера в сумку вместо телефона и прочее.

Так Вселенная тебе показывает, что ты похож на эти самые предметы, которые не на своём месте. Пора заземлиться и сосредоточиться, ибо нет ресурса двигаться по намеченному пути и к намеченным целям.

Вокруг тебя постоянно беспорядок, хоть ты и убираешься чуть ли не целыми днями.

Так Вселенная показывает, что ты не желаешь замечать реального происходящего, не работаешь над прошлым, которое постоянно тащишь за собой, не признаешь элементарных вещей и ошибок. Пытаешься очиститься внешне от того, что загрязняет тебя внутренне.

Вещи и предметы в твоих руках превращаются в рухлядь: ломаются, портятся, прекращают функционировать.

Так Вселенная даёт понять, что ты действуешь нерабочими методами, сам себе блокируешь успех и возможности достигать большего. Сам себе ломаешь приготовленные жизнью сюрпризы, потому что желаешь всё контролировать и подчинить тем правилам работы, которые придуманы в твоей голове.

Постоянные удары обо всё подряд, задевания углов, спотыкания на ровном месте.

Это о том, что ты скачешь вперёд паровоза, не умеешь спокойно и в нужном ритме пошагово идти по своему пути. Тебе так и хочется проскакать к чему-то поскорее, всех подогнать и поторопить, чтобы достичь уже того, чего очень хочется. Именно в такой спешке человек не успевает послушать интуицию, чувства и ощущения, пропуская возможности и настоящие подарки.

Теперь ты частенько или даже постоянно всюду опаздываешь, хоть и выходишь за три часа до.

Вселенная хочет, чтобы ты вернулся в поток жизни и прекратил терять счет времени, думая, что где-то там было хорошо или где-то там будет хорошо, не уважая здесь и сейчас. Синхронность с жизнью всегда о том, что ты везде всё успеваешь, даже выходя на час позже. Если же опаздываешь – синхронность сбилась, тебя колбасит вне времени, как воду в стакане трясущегося поезда.

Частый посетитель аптек и врачей и постоянная борьба то с одной болезнью, то с другой напастью.

Такое часто Вселенная даёт тем, кто слишком много на себя взвалил, не отдыхает и не бережет себя, или выполняет чужие мечты и решения, принимая за свои.

Ничего не доделывается до конца, потому что вдохновения хватает на какой-то кусочек времени.

Вроде берёшься с таким рвением за очередное дело или мечту, а потом, бац, будто села батарейка. И никак не получается нащупать прилив энергии.

Вдохновение – от слова вдох. Вселенная очень просит тебя заняться душевным спокойствием и отыскать ту самую свою батарейку в виде мотивации, которая почему-то осталась в стороне. Возможно, это новое хобби, смена места жительства, ритма жизни и т.д. А может и вообще осознание, что надо менять дело.

Просыпаешься с утра уже в стрессе и тревоге, с плохим настроением и грустными глазами.

Вселенная хочет, чтобы ты шел по маршруту своей жизни бодрым, счастливым, легким и энергичным. Раз уже утро выглядит вот так квёло и безжизненно, пора проводить ревизию того, где ты так расходуешься и оставляешь все соки жизни.

Стало скучно от всего подряд, а задорный смех последний раз звучал в прошлом веке.

Самый мой нелюбимый сигнал. Это о том, что ты не пользуешься самим собой и живешь либо подстроенным под домашних, партнера, обстоятельства и грустные осознания, что жизнь ничего хорошего из себя не представляет.

Время придумать, как наполнить жизнь красками, разнообразить привычный день сурка, порадовать себя чем-то, изменить то, от чего давно тошнит. Ибо такое состояние имеет свойство внедряться в человека, вплетаться в маршрут его жизни и перенастраивать навигатор так, что предыдущие 8 пунктов станут постоянными спутниками в пути. Только путь этот будет не в прекрасную и счастливую точку Б, а в беспросветную тоску.

По материалам: Просто Лю