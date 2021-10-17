9 секретов красивой жизни

Жизнь не бывает идеальной, но при этом она не должна быть постоянно сложной. Каждому из нас дана одна жизнь, и в большинстве случаев она будет такой, какой вы сделаете ее сами.

Хотите ли вы, чтобы время, отведенное вам на Земле, было мрачным? Да, я знаю, нам не избежать трудностей на своем жизненном пути и трагедий, которые нельзя предугадать. Но мы можем сами решать, сколько своего времени и энергии тратить на внимание к плохим вещам. А еще мы можем направить всю свою энергию на то, чтобы сделать жизнь по-настоящему значимой.

Вы можете контролировать свою жизнь намного больше, чем вам кажется. Есть старая поговорка: «Вы не можете контролировать то, что с вами случается, но можете контролировать свою реакцию, используя происходящее для своего роста». И я на все 100% согласен с этими словами.

Конечно, понятие хорошей жизни у каждого человека разное. У одних оно связано с деньгами, а другие просто хотят быть счастливыми. И хотя я не верю, что смысл жизни можно найти в материальных вещах или деньгах, но какими бы ни были ваши мечты, постарайтесь их осуществить.

1. Примите свою реальность.

Осознание того, как вы живете, это одна из основ реализации желаемых перемен. Вы должны с чего-то начать, и первым шагом является осознание и принятие того, где вы сейчас находитесь. Не используйте это как возможность быть снисходительными по отношению к себе. Наблюдайте за собой и своим текущим положением, не осуждая и не порицая себя.

2. Задайтесь целью понять смысл своей жизни.

У каждого из нас есть своя цель в жизни. Как правило, она находится где-то посередине между нашими интересами и увлечениями. Чем вам больше всего нравилось заниматься в детстве? К чему вас тянуло и вы чувствовали, что это ваше, пока жизнь вас не измучила? Это может быть даже нечто такое, к чему у вас был талант, но вы игнорировали его, потому что не верили в себя.

3. Общайтесь с другими людьми.

Отношения с другими людьми определяют наши взгляды на жизнь. И хотя психологические травмы могут пытаться изолировать нас или заставить отстраниться от окружающих, это непродуктивный и нездоровый способ прожить свою жизнь. Выходите из своей зоны комфорта и начинайте общаться с другими людьми. Поддерживайте связь с любимыми и друзьями. Заводите новых друзей. Присоединяйтесь к группам в социальных сетях, разделяющих ваши интересы, и принимайте активное участие в беседах.

4. Будьте признательными.

Научно доказано, что признательность настраивает разум на позитивный лад. Счастье напрямую связано с нашим мировоззрением, поэтому если отвлечь свой разум от того, что в вашей жизни не так, и направить мысли на все хорошее, то тем самым вы начнете притягивать к себе еще больше положительных вещей. Сосредотачиваясь на позитивной стороне жизни, эта позитивность становится только сильнее. Найдите время сесть и набросать список того, за что вы благодарны. Можете записать даже самые простые вещи вроде тепла и красоты солнца у вас над головой.

5. Заботьтесь о себе.

Серьезно, жизнь не должна состоять из одной работы без развлечений. Найдите время для простых вещей, делающих вас счастливыми. Возьмите выходной и сходите в парк, съешьте мороженое. Или отправьтесь с близким человеком в дорожное путешествие в какой-то новый город. Счастье не всегда должно быть связано с чем-то большим. Порой оно приходит к нам в мимолетных моментах, которые и делают жизнь прекрасной.

6. Научитесь отпускать.

Большая часть наших переживаний связана с вещами, который мы не можем контролировать. Я даже не припомню, сколько раз мне приходилось менять свое отношение к миру из-за того, что я увяз в своих переживаниях. Чтобы научиться отпускать, используйте практику осознанности. Иногда вы должны сказать себе: «Все не так плохо, как выглядит, мой разум просто куда-то унесло. Я отпущу ситуацию и сосредоточусь на настоящем».

7. Простите себя.

Иногда мы устанавливаем для себя и других людей такие высокие ожидания, что в итоге нас ждет разочарование от неудачных попыток соответствовать им. Но неудачи это часть жизненного пути. Нельзя изменить то, что уже сделано. Только мы решаем, как и куда будем двигаться дальше. Всегда старайтесь быть лучше, чем в прошлый раз. И не останавливайтесь.

8. Наслаждайтесь моментами уединения.

Уединение не имеет ничего общего с одиночеством или изоляцией. Самоанализом должен заниматься каждый, как и находить время побыть наедине со своими мыслями. Именно в такие моменты внутри человека начинают происходить значимые перемены. Понять себя без интроспекции невозможно.

9. Научитесь видеть красоту окружающего вас мира.

Когда я был ребенком, мне нравились самые странные вещи. По крайней мере, так мне рассказывали родители. Я мог увидеть сухое дерево и наслаждаться его видом. И хотя мне кажется, что это было странным, но именно это умение стала моим главным методом преодоления жизненных трудностей. Если мир начинает казаться мне унылым, отвратительным и одиноким местом, я вспоминаю те дни, когда верил, что во всем вокруг можно найти свою красоту, и тем самым менял свое мировоззрение. Вы действительно можете находить во всем красоту, нужно лишь научиться видеть ее.

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