ВОЗМОЖНО ЛИ ВОСКРЕШЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ…

Что такое смерть?

Раньше смертью считалось остановка сердца, но наука научилась решать эту проблему. Не во всех случаях, но тем не менее. Теперь смерть констатируется в случае отсутствия электрической активности в головном мозге. Можно ли теоретически решить эту проблему? Если мы заморозим мозг, то эксперименты говорят нам, что такое в будущем станет возможно.

Команда учёных во главе с выпускником Массачусетского технологического института Робертом МакИнтайром (Robert McIntyre) сумела заморозить мозг небольшого млекопитающего и восстановить его в состоянии, близком к идеальному.

Хочу обратить внимание, что для других органов, которые находятся ниже шеи, этот вопрос даже не является предметом дискуссии. Нет никакого сомнения, что будут созданы технологии сохранения и восстановления жизнедеятельности сердца, печени, почек. Очевидно, что их можно будет замораживать с минимальными повреждениями и восстанавливать с помощью стволовых клеток.