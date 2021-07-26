ВОЗМОЖНО ЛИ ВОСКРЕШЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ…

Что такое смерть?
Раньше смертью считалось остановка сердца, но наука научилась решать эту проблему. Не во всех случаях, но тем не менее. Теперь смерть констатируется в случае отсутствия электрической активности в головном мозге. Можно ли теоретически решить эту проблему? Если мы заморозим мозг, то эксперименты говорят нам, что такое в будущем станет возможно.
Команда учёных во главе с выпускником Массачусетского технологического института Робертом МакИнтайром (Robert McIntyre) сумела заморозить мозг небольшого млекопитающего и восстановить его в состоянии, близком к идеальному.
Хочу обратить внимание, что для других органов, которые находятся ниже шеи, этот вопрос даже не является предметом дискуссии. Нет никакого сомнения, что будут созданы технологии сохранения и восстановления жизнедеятельности сердца, печени, почек. Очевидно, что их можно будет замораживать с минимальными повреждениями и восстанавливать с помощью стволовых клеток.
Вопрос про оживление человека
Вопрос про оживление человека сводится к вопросу, до какой степени могут развиться технологии человечества? При этом можно еще более точно сформулировать вопрос: возможно ли создание полноценного наноробота? Именно от этой технологии мы ждем приобретение способности восстанавливать связи между нейронами.
Возьмите любую книжку из шкафа современной научно-популярной литературы, в которой описываются технологии будущего, и вы узнаете, что нанороботы будут созданы.
Две чаши весов
Получается, у нас две чаши весов. На одной вопрос, до какой степени разрушено тело человека? На другой: а до какой степени могут дойти технологии человека, чтобы решить эту проблему?
Научно-технический прогресс неумолим. Всё, что не противоречит физическим законам, будет создано. Через 10 лет или через миллион. Как мы представляем технологии нашей цивилизации через миллион лет? Мне кажется, они будут невероятно сильными.
Соответственно вопрос про оживление человека звучит так: а когда станет это возможно?
Очевидно, когда возникнет полноценный Искусственный Интеллект. Он же и сделает нано и какие хочешь технологии. Большинство специалистов говорят, что можно примерно через 30 лет ждать такого.
Небольшая ремарка. Всё это произойдет, если человечество не будет уничтожено этими самыми технологиями.