ДРЕВНЕЙШАЯ ТЕХНИКА ЦИГУН: ЗОЛОТОЕ УПРАЖНЕНИЕ, КОТОРОЕ ОМОЛОДИТ ВЕСЬ ОРГАНИЗМ

Китайцы убеждены, что быть счастливым означает быть здоровым и жить без суеты. Если вы хотите омолодить свой организм без изнуряющих тренировок, волшебных таблеток и добывания философского камня, то достаточно выполнять регулярно несколько простых упражнений Цигун, что в переводе означает «Поддержка Луны». Разработал комплекс этих упражнений мастер Вон Кью-Кит. Этот комплекс для тех, кто молод, но чувствует себя на 70 лет и тех, кому за 70, но желает быть моложе. И это вовсе не преувеличение!

Древнейшая техника Цигун: эффективное упражнение для здоровья и молодости

Удивительно, но регулярные выполнение данной техники позволяет добиться лучших результатов, чем можно получить после косметологических процедур, которые, между прочим, могут привести к ряду осложнений.

Даже если у человека не произойдет особых изменений во внешности, то внутренне он точно будет чувствовать себя молодым и энергичным. Комплекс включает два упражнения, их лучше выполнять по отдельности и здесь мы расскажем об одном из них.