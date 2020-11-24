В штате Юта вертолетчики случайно обнаружили Монолит

В отдаленной и необитаемой части штата Юта пилот вертолета обнаружил странный монолит. Летчик выполнял задание биологов, подсчитывая популяцию вымирающих снежных баранов, когда внезапно внимание его попутчиков привлекла странная металлическая конструкция.

При ближайшем осмотре выяснилось, что сооружение высотой от 10 до 12 футов (около 3 метров), предположительно закопано в землю. Монолит сделан из какого-то металла, резко контрастирующего с окружавшими его огромными красными скалами.

Патруль Юты поделился фотографиями монолита:

Пилот вертолета Брет Хатчингс сказал местному новостному каналу KSLTV: «Это была самая странная вещь, с которой я сталкивался там за все годы полетов»:

В момент обнаружения артефакта Хатчингс летел в отдел общественной безопасности штата Юта, который помогает сотрудникам службы охраны дикой природы подсчитывать снежных баранов на юге штата. В интервью телеканалу Хатчингс рассказывает:

«Мы бы так и пролетели над ним, но один из биологов случайно его заметил. «Эй! Стой! Стой! Повернись!», – начал орать он. «Вон эта штука сзади – мы должны пойти посмотреть на нее!». Ну и мы пошли».

Хатчингс говорит, что объект явно искусственный и очень плотно посажен в скалу, как будто им кто-то выстрелил с неба. Но что это такое пилот понятия не имеет. «Возможно, это какие-то клоуны из художников новой волны или большие фанаты Кубрика и его космической одиссеи», – говорит Хатчингс.

Монолит действительно напоминает знаменитую сцену из фильма Стэнли Кубрика 1968 года, в которой группа обезьян сталкивается с гигантской плитой. Однако, кому понадобилось устанавливать это в отдаленном и необитаемом месте совершенно непонятно. Также не очень понятны технические аспекты строительства этого сооружения.

Заметив монолит, экипаж вертолета приземлился, чтобы рассмотреть его поближе. На видео с земли, полученном KLTV, видно, как члены экипажа взбираются на плечи друг друга, чтобы достичь вершины монолита. На видео Хатчингс говорит:

«Если честно, то мы немного перепугались и когда первый полез к вершине, то мы его прямо предупредили, что если он станет мутантом или куда-то исчезнет – все остальные немедленно убегут».

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