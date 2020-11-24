11 способов становиться немного умнее каждый день

Мы знаем, что память можно тренировать, изучая иностранные языки или заучивая стихи, тело — йогой и физическими нагрузками. Но все это требует воли и немалой трудоспособности. Ученые предлагают нам 11 не самых очевидных способов стать умнее без особых усилий. И рассказывают, как сахар, вода и компьютерные игры влияют на наши умственные способности.

1. В течение 30 минут после пробуждения выпивайте два стакана воды. Вода необходима организму для фильтрации токсинов и поддержания баланса жидкостей. Когда мы спим, мы не пьем в течение 6-9 часов подряд. Два больших стакана воды восполняют этот дефицит. Исследования психологов Берджеса и Бентона также показывают, что когда школьники пьют много воды, они лучше справляются с интеллектуальными задачами.

2. Во время завтрака читайте обзоры книг. Газеты и ленты новостей не лучший выбор для доброго утра. Быть в курсе самых полезных книжных новинок поможет краткий пересказ новых изданий в области, которая вас интересует. Для подписки на обзоры используйте такие приложения, как smartreading или knigikratko (книги на русском языке), Blinkist и getAbstract.