В сентябре на Землю обрушится астероидный дождь, а в марте произойдет сдвиг полюсов: человечество может не выжить

Мы уже писали, что в сентябре на Землю может упасть огромный астроид, поскольку Земля вошла в облако космического мусора. Известно, что власти передовых стран мира знают об опасности и пытаются всячески оградить людей от подобной информации.

19 июля Стив Бэнон, автор канала Israeli News Live, выложил очередную инсайдерскую информацию, полученную от инженеров FEMA и экс-советника Белого дома. Стив передал слова только работников среднего звена, которые не обладают полной информацией, однако могут хотя бы в общих чертах рассказать, что ждать человечеству совсем скоро.

Уже в сентябре на Землю упадет крупный астероид, однако это событие станет только началом. Мелкие и крупные астероиды начнут падать абсолютно везде. Чтобы отвлечь людей от подобной катастрофы, и был придуман карантин. К нему добавится также третья по счету мировая война.