Лао-гун: Волшебная точка Душевного Равновесия и Восстановления после болезней

При продолжительном стрессе резервные возможности организма исчерпываются, и наряду с беспокойством мы начинаем испытывать сильную слабость, упадок сил. В этом случае нам поможет третья точка лао-гун, «Дворец пруда». Найти ее очень просто — она находится прямо в центре ладони. Если согнуть к ладони средний палец, то его кончик как раз коснется нужной точки.
Точка лао-гун от упадка сил
Расслабим кисть, удобно устроим руку и кончиком большого пальца другой руки начнем вращательные движения, сконцентрированные в точке.
Чувствуете, как уходит напряжение? И как одновременно с этим прибывают силы? Удивительная точка: она помогает одновременно и расслабиться, и подзарядиться энергией. Она особенно эффективна для восстановления после болезни, после длительных стрессов.
Хроническая усталость. Загадочная болезнь нашего века. Все анализы нормальны, все органы в порядке, а человек чувствует сильнейшую усталость, не дающую ему жить полноценной жизнью. Впечатление, что запас сил исчерпался полностью, и жизнь заканчивается.
В этом случае восстановить энергию помогает точка лао-гун.
Массирую точку в центре ладони и вижу, как выпрямляется спина пациента, как распрямляются плечи, появляется огонь в глазах. Вздох облегчения — помогло.
Теперь нужно будет только закрепить результат, массируя точку ежедневно. Если же в дополнение к точечному массажу начать прием знаменитого адаптогена элеутерококка, процесс восстановления пойдет еще быстрее.
Пальцевые упражнения на точке лао-гун
Японская Традиционная Медицина для устранения и предупреждения чрезмерного нервного напряжения предлагает другой вариант воздействия на точку лао-гун — пальцевые упражнения. Эти упражнения будут полезны тем, кто, сдавая экзамены и прекрасно зная вытянутый билет, не может связать и двух слов за столом преподавателя. Кто, делая доклад, краснеет и бледнеет. Кто никак не может сказать любимой девушке нужные слова.
Для таких случаев пальцевые упражнения подходят идеально. Они удобны тем, что их можно выполнять прямо за письменным столом, не выходя из аудитории или из кабинета.
1. Как показано на рисунке, прижмите большим пальцем точку лао-гун, расположенную прямо в середине ладони противоположной руки. Таким образом вы одновременно воздействуете на дыхательную и кровеносную системы.
Нажмите на эту точку 5 раз. При нажатии делайте выдох, при ослаблении давления – вдох. Старайтесь выполнять упражнение спокойно, не торопясь.
Смените руки, нажмите также на также точку на другой руке.
2. И еще одно упражнение. Его лучше выполнять с закрытыми глазами.
Как показано на рисунке, со спокойным глубоким выдохом, не торопясь, сожмите пальцы в кулак, загнув вовнутрь большой палец. Затем, ослабив усилие, сделайте вдох.
Повторите упражнение 5 раз.
Упражнение это очень мощное, его можно выполнять перед началом любого ответственного мероприятия, а также перед тем, как запоминать какую-либо информацию.
3. Можно воздействовать на точку лао-гун и другим способом. Вам, вероятно, знакомы китайские шарики здоровья, которые используются для поддержания гармоничного баланса в теле человека. Целенаправленная стимуляция определенных зон с помощью китайских шариков здоровья может положительно влиять на все зоны тела.
Вместо китайских шариков успешно могут использоваться грецкие орехи, упражнения с которыми предлагаются в Традиционной Японской Медицине.
Как показано на рисунке, двумя шариками или орехами делайте круговые движения в каждой ладони. Таким образом мы активируем много точек, связанных с внутренними органами, а в частности, точку лао-гун в центре ладони.
Автор София Стурчак