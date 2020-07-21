Лао-гун: Волшебная точка Душевного Равновесия и Восстановления после болезней

При продолжительном стрессе резервные возможности организма исчерпываются, и наряду с беспокойством мы начинаем испытывать сильную слабость, упадок сил. В этом случае нам поможет третья точка лао-гун, «Дворец пруда». Найти ее очень просто — она находится прямо в центре ладони. Если согнуть к ладони средний палец, то его кончик как раз коснется нужной точки.

Точка лао-гун от упадка сил

Расслабим кисть, удобно устроим руку и кончиком большого пальца другой руки начнем вращательные движения, сконцентрированные в точке.

Чувствуете, как уходит напряжение? И как одновременно с этим прибывают силы? Удивительная точка: она помогает одновременно и расслабиться, и подзарядиться энергией. Она особенно эффективна для восстановления после болезни, после длительных стрессов.