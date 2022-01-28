В пустыне Сахара снова выпал снег В пустыне Сахара на северо-западе Алжира температура упала ниже нуля и выпал снег. По сообщениям метеорологов, это происходит уже шестой раз за последние 43 года.Снег выпал также в Мекалисе и Айн-Сефре (Алжир). Это места, где температура летом превышает 40 градусов по Цельсию.Кристаллы льда образовывали узоры на песках пустыни. Больше всего местным жителям понравился вид «белого порошка». В социальных сетях появилось много видеозаписей и фотографий, запечатлевших это редкое явление.Во время снегопада температура упала до -2 градусов по Цельсию. BBC пишет, что снегопады происходили в Сахаре в 1979, 2016, 2017, 2018 и 2021 годах.Климатологи пока не могут сказать однозначно, связан ли нынешний снегопад в Сахаре с изменением климата.Фото из открытых источников / twitter.com/GreenPlanetMag1Глава Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Вильфанд сообщил государственному российскому информационному агентству ТАСС, что климатический кризис может сыграть большую роль в появлении снега в пустыне.Подобные ситуации, включая снегопады в пустыне Сахара, продолжительные холода в Северной Америке, очень теплую погоду в европейской части России и постоянные дожди, которые вызвали наводнения в странах Западной Европы, становятся все более распространенными, объяснил Вильфанд.Высокая повторяемость этих экстремальных погодных явлений обусловлена глобальным потеплением. Это не только моя позиция, но и мнение, разделяемое членами Межправительственной группы экспертов по изменению климата, – добавил он.Пустыня Сахара — самая большая жаркая пустыня на Земле. Его площадь составляет более 9 миллионов квадратных километров. Помимо Алжира, она также простирается на территориях Марокко, Туниса, Ливии, Египта, Западной Сахары, Мавритании, Мали, Нигера, Чада и Судана.Источник