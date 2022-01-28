Астроном предлагает изменить орбиту Земли, чтобы понизить глобальную температуру на планете Иранский астроном и профессор физики в Технологическом университете Шарифа Сохраб Рахвар, решил заняться проблемами нагревающейся планеты и более яркого солнца.В препринте статьи, которая еще не прошла рецензирование, Равар выдвинул предложение о способе снижения глобальной температуры нашей планеты. Используя гравитационную помощь астероидов, статья Равара предполагает, что мы можем увеличить расстояние Земли от Солнца, переместив планету в более прохладное положение.Согласно статье в журнале Big Think, за последние 4,5 миллиарда лет орбитальный путь Земли вокруг Солнца оставался практически неизменным, даже несмотря на удары гигантских метеоритов, образование естественного спутника и продолжающееся замедление вращения нашей планеты.Существует почти 100-процентная вероятность того, что орбита Земли не изменится. Однако это в конечном итоге может привести к неизбежной катастрофе для всей планеты.Равара предлагает совершить маневр, в котором используется механизм «гравитационной помощи» при пролете астероидов вблизи Земли. Другими словами, Равар предлагает манипулировать орбитой малых небесных тел, находящихся в поясе астероидов. Он предлагает это сделать при помощи солнечных парусов и двигателей, направив астероиды к орбите Марса.Астроном предлагает использовать эффект гравитационного рассеяния, когда большой объект может рассеять меньший и тем самым создать равную и противоположную результирующую силу обратно на себя. Это позволит увеличить расстояние до орбиты Земли, что, следовательно, охладит температуру Земли.Равар предлагает перемещать астероиды с помощью гравитационной помощи. Впервые это было предложено пионерами космических полетов Фридрихом Цандером и Юрием Кондратюком в их работах, опубликованных в 1925 и 1938 годах соответственно. Маневр гравитационной помощи — это техника в которой космический корабль изменяет свою орбитальную энергию и угловой момент, сближаясь с небесным телом, используя гравитацию тела в качестве рогатки. Это приводит к значительному сокращению расхода топлива и времени полета. Впервые он был реализован в 1959 году советским зондом «Луна-3» в ходе его миссии по фотографированию обратной стороны Луны. С тех пор ряд межпланетных зондов, в том числе «Вояджеры», «Маринер» или «Галилей», применили эту же технику.Большинство астероидов в Солнечной системе движутся в той же плоскости, что и планеты, в пределах 3 градусов эклиптики. Большое количество ближайших к нам астероидов расположено в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и Юпитера. Для гравитационного взаимодействия астероидов с Землей необходимо уменьшить орбитальное расстояние между ними и Солнцем. Для этого автор предлагает использовать солнечные паруса. В предлагаемом способе орбитальная скорость ряда астероидов в поясе будет снижена с помощью солнечных парусов для обеспечения тормозного действия — перемещения астероидов на более низкие орбиты.Космический корабль имеет огромные отражающие паруса, которые улавливают импульс фотонов света от Солнца и используют этот импульс для продвижения космического корабля вперед. Солнечный парус будет прикреплен к идентифицированным астероидам и использоваться для замедления и уменьшения орбитальной скорости астероидов. Результатом должно быть спиральное движение астероидов по направлению к нижним орбитам.Теория Равара состоит в том, что, когда эти астероиды проходят мимо Земли, их гравитационное притяжение приведет к небольшому сопротивлению планеты, вытягивая ее с существующей орбиты и помещая на новую, находящуюся далеко. Это привело бы к удалению Земли от Солнца, что привело бы к снижению общей температуры поверхности Земли. Источник