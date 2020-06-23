В Нью-Йорке под мостом запечатлели «инопланетянина»

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг поделился с пользователями Сети жуткой находкой. Используя сервис Google Earth для наблюдения за улицами Нью-Йорка он «заглянул» под мост, где в глубине во тьме обнаружил странное существо.

В подтверждение своих слов уфолог дает ссылку на это место: 42 ° 26 ‘35.27″ N 76°30 ‘48.70″ W.

Уоринг рассказывает, что лицо гуманоида располагается под мостом в самом конце, поэтому разглядеть его в полный рост практически невозможно. Это зловещее лицо, считает Уоринг, смотрит прямо на вас.