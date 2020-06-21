ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОЛНЕЮТ С ВОЗРАСТОМ? ЕСТЬ 2 ПРИЧИНЫ!

Сам по себе стаж жизни ещё не повод толстеть и уплотняться. Да конечно, когда шило в заднице, в силу возраста или в силу отсутствия возраста, то вес вообще не повод для мысли или поступка. Но, когда тело утяжеляется, то можно и поразмыслить: с чего это так вдруг?

Или успокоение — вот были молодыми неугомонными, а потом «бац» и поумнели-просветлели, успокоились и метаболизм замедлился.

Если быстро «просветлеть», достигнуть «дзена», познать «всю суетность бытия», могут быть побочные эффекты в качестве заземляющих килограммов, недаюшх «святому» преждевременно вознестись.

В таком одностороннем помудрении, психика успокаивается, метаболизм замедляется, а тело, в силу привычки поглощает прежние объемы еды, естественно вес растет.

Если помудрение с человеком происходит обширное: во многих сферах и не в ущерб его внутренней молодости души, то с возрастом он наращивает в основном харизму. Ну, а парочка кг не в счёт — они только в пользу харизмы.

Так в чем причина замедления метаболизма?

Молодой человек по молодости часто очень тревожен, невротически озабочен.

Что скажут, как выгляжу, быть или не быть, делать или отморозиться, сказать или сидеть-бояться, сейчас или потом или не это или не с тем? Куча вопросов, жизнь сплошная дилемма. Фоновый стресс, постоянно надо принимать решения, там где их даже не надо принимать, а хорошо бы принять ряд вещей как данность.

Даже, если этого и не видно, парень/девушка постоянно проходят «таможню» в голове, и многие взрослые по паспорту, всё ещё там, стоят на «таможне» проходят «паспортный контроль».

И, представьте, все время торчать на «таможне» в своей голове — это ж какой стресс! А? И какой, метаболизм! Ага?!

А помудрели и куда поделать скорость метаболизма?! Так что не торопитесь мудреть, могут быть побочные эффекты.

2. Вторая причина — Неспособность влюбляться.

Как у влюблённых, посмотрите, ну круто же!?

Вспомните себя или своих ближних в период «гона» — стройнеют, молодеют. Тонкие, звонкие — красота!

Не можете удариться оземь и внезапно помолодеть?

Начните удивляться, присутствовать в живой мистерии жизни — влюбляйтесь! Чудесная альтернатива старению!

Наш мозг сжигает калорий сильно больше, чем вся остальная «тушка» вообще.

Ученые посчитали, что в среднем 25% всего объема калорий уходит на мозговую активность. Например: у гепарда всего 8% калорий расходует мозг, и гепарду хорошо. Хорошо после охоты отдыхается в тени саванны в спокойном умиротворении — как и человеку достигшему «дзена», но оставшиеся 17%, вместо того чтоб учавствовать в генироровании внутренней жизни теперь оседают на боках просветленного, победившего свои страхи и желания.

Сколько причин «парится» находит наш мозг в первой молодости?

Да, заморачивается он всем подряд, всем, что попадает поле в восприятие: кто как посмотрел, что делать с тем, на что сам посмотрел, куда бежать и чего желать.

Давайте посмотрим на подростка. Организм его уже развился, а психика себя ещё не знает, личность не нашла место под солнцем. Надо всё время принимать решения и (!) держать оборону от всего, что не про эти свои собственные желания и решения, чтобы не дай Бог не почувствовать власть над собой. Подросток — время сепарироваться.

Страх ошибки. Страх оценки. Страх отсутствия желаемого.

А страх присутствия желаемого?! А?! Какого? Сложно молодому человеку, сложно молодому человеку любого пола.

Страх чувств, страх эмоций. Страх обнародования своих чувств, эмоций и мыслей по поводу всех, всего и себя.

Главное, себя ж ещё непутёвого. И вина. Ааа! Вина, что «ааа, какой я не идеальный, сейчас все как узнают… ууу».

Не человек — «агонь»!

А мы знаем, что внутренний огонь, основа метаболизма.

По этому, нервничайте друзья — радуйтесь всему своему внутреннему огню. И страхам тоже учитесь радоваться, удивляться. Не бойтесь страхов, удивляйтесь им, мол, надо же я тревожусь, значит живой!

Но не заедайте свой невроз, а то вся теория пойдёт насмарку. Если подсесть на младенческое «мам сисю, а то страшно жить», то и скорость метаболизма растущего организма может не справиться.

Что делать, чтобы не набирать вес?

1. Разрешить себе чувства.

Главное здесь, запомнить, что наша голова — это пятая конечность и ей надо активно пользоваться. Но не для подавления своей внутренней жизни, самокопания и самоосуждения, а наоборот дать ей быть в сговоре с чувствами. Не бояться своих эмоций, но и не сильно серьезно к ним относиться.

Как это — спросите вы, нет ли здесь противоречия?

Нет: эмоциям надо позволить течь, как и позволить наблюдать своё яркое воображение. Даже если вы постоянно тревожитесь, ваш разыгравшийся мозг сейчас расходует калории. Если вы не можете радоваться и удивляться своим стразам, хотя бы радуйтесь тому, что калории расходуются и пусть эта мысль вызовет у вас умиление.

Эмоции надо пропускать сквозь себя и наблюдать их как рябь на воде, а чувство «умиления» будет балансировать ваш внутренний фоновый стресс — радостной теплотой, тоже сжигая калории.

Заказывая себе хороший метаболизм — разрешите себе чувства!

Это не сложно. Для этого надо уметь дать пищу воображению и не осуждать себя за это.

Разрешите себе быть живым: удивляться, бояться, спорить, радоваться на полную мощность и ловить послевкусие от выражения эмоций, этот жар хорошего метаболизма, этот гормональный душа и внутреннюю бодрость, вместе осуждать себя за них.

Чувствуйте друзья! Эмоционируйте: гневайтесь, восторгайтесь, бойтесь, но не переставайте действовать и любить!

И помните — молодость бывает: Первая, Вторая и Вечная. Выбирайте любую.

2. Разрешить себе желания.

Когда вы разрешите себе чувства, хоть крик, хоть грусть, само собой параллельно этому вы почувствуете контакт со своими настоящими желаниями.

А здесь к голове и вся «тушка» присоединяется. Прийдется активничать, следовать этим желаниям. Обязательно следовать.

Только начинайте с самых простых и близко лежащих желаний, тех что не требуют больших усилий. Это будет, как влюбиться в себя заново и начать баловать себя ухаживать за собой — позволить себе самому делать приятности.

Поверьте, это легче чем кажется. Просто сменить позу на удобную, растереть себе ладони, пяточки, подарить прогулку, красивость, безделушку, маленькую вкусную полезность, удобную одежду. Чтоб это было ради прихоти, иррационально, потому-то следовать своим прихотям — это роскошь. Позволять себе роскошь — это другой, иной, высокий уровень сознания, на котором вкусно жить.

Позволить себе следовать за желанием! Потому что можно, потому что еще есть тело, есть ещё время жизни и вы у себя есть.

Есть я — я тот, кто имеет власть не пропустить эту жизнь, не проспать её.

Сила человеку даётся только под желания и разговаривает с ним на языке чувств.

Автор Наталья Валицкая

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