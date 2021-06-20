«В мире есть только одно благо — знание, и одно зло — невежество»

Чем больше приобретаем, тем несчастнее становимся. Почему?

Немецкие ученые недавно опубликовали интересные данные: за последние 50 лет немцы стали в среднем жить на 400% богаче, а количество несчастных людей, страдающих депрессией, выросло на 38%.

Почему это происходит? Почему работает такая несправедливая пропорция? Я это явление называю материальным проклятием человечества.

Оно началось 100 лет назад в Америке. Генри Форд стал самым богатым человеком в мире, благодаря реформации автомобильного производства. Его успехи вдохновили многих талантливых предпринимателей на создание величайших брендов: Cadillac, Chevrolet, Buick (Бьюик), Dodge (Додж). Новые машины буквально заполонили Америку. Через некоторое время настал такой момент, когда продажи автомобилей резко упали. Рынок насытился.

И правда, зачем кому-то нужна новая машина, если прекрасно ездит старая? Зачем тратить деньги? Столкнувшись с проблемой сбыта, гениальные маркетологи придумали хитроумное решение: они начали внушать владельцу старых авто чувство неполноценности.

Производители автомобилей стали каждый год выпускать все новые и новые модели. Их успех вдохновил предпринимателей других отраслей: одежды, косметики, обуви, и понеслась душа в рай… точнее в ад.

Часто можно видеть, с каким презрением глупые, разодетые в модную одежду подростки смотрят на ребенка, который не может себе позволить такую роскошь. Обратите внимание, 2 раза в год производители одежды выпускают новые коллекции. Эксперты, дизайнеры бесконечно повторяют нам: «В этом сезоне будет моден зелёный цвет». Для чего это делается? Этот хитрый прием создан для увеличения сбыта. Люди, купившие точно такую же одежду, но красного цвета в прошлом году будут чувствовать себя некомфортно.

Транснациональные корпорации манипулируют сознанием простодушного потребителя, выпуская постоянно новые девайсы, одежды и прочее. Они тратят на рекламу в год 500 миллиардов долларов. Этих денег достаточно, чтобы сделать человечество несчастным. Чтобы осознать в полной мере, какое это огромное количество денег, приведу сравнение. Для решения проблемы голода на земле, в год необходимо потратить всего 50 миллиардов долларов.

Главная беда заключается не в том, что нам постоянно надо выбрасывать хорошие вещи, потому что они вышли из моды. Трагедия человечества — неоправданные ожидания. Купив новый автомобиль, человек радуется очень короткое время. Если на следующий день его друзья приобретут машины круче, чем у него — эта радость ограничится всего одним днем.

Многие из нас больше стремятся к новым модным вещам и, сами того не замечая, становятся несчастными. Крысиные бега превратили жизнь в сплошной ад, в абсолютную бессмыслицу.

Я люблю свои старые вещи. Некоторые кофты, кроссовки служат мне более 10 лет. Но как только надо идти на званый прием или деловую встречу — возникает чувство, как будто меня насилуют. Нужно выглядеть как все. У нас до сих пор встречают по одежке. Но, к счастью, чем больше становишься осознанным человеком, чем больше получаешь удовольствия от развития, обучения — тем выше поднимаешься над всем этим мракобесием.

Прав был Сократ, когда говорил: «В мире есть только одно благо — знание, и одно зло — невежество».

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