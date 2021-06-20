Дмитрий Лихачев: «Исправить человечество нельзя — можно исправить только самого себя»

Дмитрий Сергеевич Лихачёв — выдающийся филолог, культуролог и искусствовед, историк русской литературы, академик. А еще он был очень искренним и бескомпромиссным человеком. За эту честность, за непоколебимость взглядов его называли совестью нации…

«Мне много лет, и я думаю, конечно, о том, что скоро придётся уйти.

Мы приходим из тайны и возвращаемся в тайну.