Дмитрий Лихачев: «Исправить человечество нельзя — можно исправить только самого себя»

Дмитрий Сергеевич Лихачёв — выдающийся филолог, культуролог и искусствовед, историк русской литературы, академик. А еще он был очень искренним и бескомпромиссным человеком. За эту честность, за непоколебимость взглядов его называли совестью нации…
«Мне много лет, и я думаю, конечно, о том, что скоро придётся уйти.
Мы приходим из тайны и возвращаемся в тайну.
Страшно ли мне? Не знаю. Нет, я не боюсь, но печалюсь очень и тоскую, и думаю, всё ли так я сделал?
Всегда ли смог поступить по совести? Не часто ли обижал людей? Успевал ли вовремя извиниться?
Мне хочется напомнить мысль, быть может, банальную, но для меня очень серьёзную: небольшой шаг для человека — большой шаг для человечества. Исправить человечество нельзя — можно исправить только самого себя.
Накормить ребёнка, не сказать грубого слова, перевести через дорогу старика, утешить плачущего, не ответить на зло, дорожить своим призванием, суметь смотреть в глаза другому человеку. Всё это гораздо проще для одного человека, но для всех сразу очень трудно.
Вот почему всегда нужно начинать спрашивать с себя. Это ведь тоже признак культуры — жить, не слишком многое себе прощая. Моё любимое изречение — обязательно посади дерево — даже если завтра конец света».
Дмитрий Лихачёв, фрагмент из последнего интервью 9 сентября 1999 года.