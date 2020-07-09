В минуту отчаяния надо помнить: если судьба внезапно все отняла, она так же внезапно может все вернуть

Иногда человек падает в яму.
Только что он летал и все шло просто прекрасно. Казалось, что так будет всегда. А потом он падает с высоты на самое дно, совершенно неожиданно и моментально. Все рухнуло! Человек сидит на дне ямы и ему кажется, что так будет всегда. Всегда надо помнить, что жизнь переменчива. Но если ты летал, значит, ты умеешь летать. И можешь снова взлететь. Раз ты был счастливым и успешным, ты снова можешь им стать. Мозг помнит программу, навигатор помнит путь, а судьба — сам видишь, судьба переменчива. Если она затолкала тебя в яму ни с того ни с сего, может неожиданно и вытащить. Если ты приложишь немного усилий. Все может сложиться к лучшему. Хотя в это трудно поверить.
Наверное, Ив Сен Лоран и не поверил бы, когда оказался в дурдоме, извините уж. Ну, в психбольнице. Немудрено, что он там оказался и немного сошел с ума. Погрузился в такую депрессию, что весил всего сорок килограммов, это вес костей. Сначала было счастливое детство, ласковая мама и любящие сестры, первая выставка моделей в девятнадцать лет, потом работа в модном доме Диора, овации и восторженные отзывы в прессе, деньги, вечеринки, светское общество…А потом раз! — и призвали на войну в Алжир.
А до этого коллекция провалилась с треском. Вот ни с того ни с сего. В армии чувствительный юноша сошел с ума и погрузился в депрессию. В настоящую. И оказался в сумасшедшем доме. И тут его пришел навестить друг, Пьер Берже. Друг сообщил, что Сен Лорана уволили из «Диора». Кому нужен психически больной неудачник?
Вот это падение. Все потеряно, совершенно все. Остается лечь и умереть. Но именно с этого момента начался настоящий путь к славе и деньгам. Ив Сен Лоран так возмутился, что пришел в себя и подал в суд на компанию «Диор». Ведь его уволили несправедливо, просто решили, что с ним покончено. Он выиграл хорошие деньги, на эти деньги открыл свой модный дом и прославился по-настоящему. И разбогател по-настоящему.
Только стал немного суеверным, как ему пеняли материалисты. Он ни одного показа не начинал, пока не надевал собственноручно на девушку-модель сердце из красных рубинов. Оно должно было защитить от недобрых взглядов и принести милость судьбы. Ив Сен Лоран верил в судьбу. Которая может внезапно бросить на дно ямы. А может вознести под облака. В любой момент может произойти все, что угодно, — вот об этом надо помнить.
И еще об одном надо помнить: если вы летали, скорее всего, вы снова полетите. В вас встроена эта функция: летать. Вы умеете. И надо ждать милости судьбы, предпринимая меры для собственного спасения, даже если яма и депрессия очень глубоки. Как только вы достигнете дна, надо от этого дна оттолкнуться, как учили древние мудрецы.
Когда терять будет больше нечего, когда останется вес костей, так сказать, можно взлететь снова. Если судьба ваша переменчива, если счастливая полоса сменилась черной полосой отчаяния, скорее всего, потом произойдут новые перемены. А у Ив Сен Лорана и психика была переменчива: он то впадал в депрессию, то испытывал необычайный прилив сил и воодушевление, создавая самые прекрасные коллекции.
В минуту отчаяния надо помнить: если судьба внезапно все отняла, она так же внезапно может все вернуть. Это, конечно, не про окончательные утраты, не про потерю близких, а вот про такое падение. Которое может стать началом нового пути, если приложить усилия для своего спасения и восстановления справедливости.
© Анна Кирьянова