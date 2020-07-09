В минуту отчаяния надо помнить: если судьба внезапно все отняла, она так же внезапно может все вернуть

Иногда человек падает в яму.

Только что он летал и все шло просто прекрасно. Казалось, что так будет всегда. А потом он падает с высоты на самое дно, совершенно неожиданно и моментально. Все рухнуло! Человек сидит на дне ямы и ему кажется, что так будет всегда. Всегда надо помнить, что жизнь переменчива. Но если ты летал, значит, ты умеешь летать. И можешь снова взлететь. Раз ты был счастливым и успешным, ты снова можешь им стать. Мозг помнит программу, навигатор помнит путь, а судьба — сам видишь, судьба переменчива. Если она затолкала тебя в яму ни с того ни с сего, может неожиданно и вытащить. Если ты приложишь немного усилий. Все может сложиться к лучшему. Хотя в это трудно поверить.

Наверное, Ив Сен Лоран и не поверил бы, когда оказался в дурдоме, извините уж. Ну, в психбольнице. Немудрено, что он там оказался и немного сошел с ума. Погрузился в такую депрессию, что весил всего сорок килограммов, это вес костей. Сначала было счастливое детство, ласковая мама и любящие сестры, первая выставка моделей в девятнадцать лет, потом работа в модном доме Диора, овации и восторженные отзывы в прессе, деньги, вечеринки, светское общество…А потом раз! — и призвали на войну в Алжир.