Радиотелескоп FAST впервые зарегистрировал внегалактическое излучение нейтрального водорода

«Сферический телескоп с 500-метровой апертурой» (FAST), расположенный в китайской провинции Гуйчжоу, впервые зафиксировал излучение нейтрального атомарного водорода с длиной волны в 21 сантиметр (именно ее используют для поисков внеземных цивилизаций по программе SETI; так называемая запрещенная линия HI) от других галактик, сообщает государственное агентство Синьхуа.

Открытие сделала международная исследовательская группа во главе с доктором Ченг Ченгом из Центра астрономии Южной Америки (CASSACA), наблюдавшая за четырьмя галактиками при помощи 19-лучевого приемника FAST. Именно у трех из них ученые на протяжении пяти минут регистрировали радиолинию нейтрального водорода.

Нейтральный газообразный водород — самый распространенный барион (семейство элементарных частиц: сильно взаимодействующие фермионы, состоящие из трех кварков) в галактиках, в то время как холодный газ СО сконцентрирован скорее в их центре. «С помощью динамических измерений нейтрального водорода и СО мы можем оценить распределение массы галактик при разных радиусах», — рассказал Ченг.