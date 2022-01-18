В Китае построили искусственную Луну Китайские ученые из горно-технологического университета построили специальную камеру, которая имитирует низкую гравитацию Луны. Установка предназначена для изучения поведения небольших объектов в условиях низкой гравитации.Об этом соощает South China Morning Post.Прототип представляет собой круглую камеру диаметром шестьдесят сантиметров. Известно, что сила тяжести на Луне примерно в шесть раз меньше, чем на Земле. Возможность тестировать устройства и процессы в условиях низкой гравитации поможет уменьшить количество непредсказуемых инцидентов, возникающих во время реальных лунных миссий.В настоящее время в науке используется только один метод имитации низкой гравитации в земных условиях – полет на самолете, находящемся в режиме свободного падения. Новая разработка ученых способна значительно расширить возможности науки в изучении эффектов низкой гравитации. Источник