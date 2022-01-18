16 вещей, которые нужно прекратить делать, чтобы стать успешным

Как он выжил? Только философия, как он сказал бы. Благодаря сдержанности он нашел решение для каждой проблемы. Делая меньше, он нашел способ сделать больше.

К счастью, мы знаем это, потому что чудесным образом его записи в журнале сохранились и были объединены в поразительную работу под названием Медитации. Давайте посмотрим, как Марк Аврелий справлялся с обычными жизненными препятствиями и как он мог бы найти ответы путем исключения из 16 различных цитат из Медитаций.

Запомни их, и ты найдешь судей, которых ты так боишься и насколько разумно они судят самих себя?

Если вам кто-то не нравится, пусть будет так. В мире есть 7,6 миллиарда человек, с которыми вы можете подружиться. Сосредоточьтесь на улучшении себя ежедневно, и люди будут стремиться к тому, чтобы вы к ним хорошо относились.

2. Хватит так много делать

Если вы стремитесь к спокойствию, делайте меньше. Или (точнее) делайте то, что необходимо то, что реально требуется, и должным образом. Что приносит двойное удовлетворение: делать меньше, но лучше. Потому что большая часть того, что мы говорим и делаем, не важна. Если вы сможете устранить это, у вас будет больше времени и больше спокойствия. Спросите себя в любой момент: Это необходимо?.

В культуре, которая превозносит активность, а не бездействие, мы твердо убеждены в том, что нужно делать что-либо, что-то большее, чем ничего не делать. Но какой ценой приходит этот напряженный образ жизни? Вы отвлекаете себя от решения реальных проблем? Вы отвлекаете себя тривиальными задачами, а не сталкиваетесь с самыми большими страхами и проблемами?

Как пишет в книге Эссенциализм Грег МакКаун, эссенциализм это ключ к великой жизни. Если вы чувствуете, что просиживаете штаны безрезультатно, то проведите инвентаризацию того, на чем сосредоточены ваши усилия. Вместо того, чтобы разбираться во многих видах деятельности, сфокусируйтесь на одном и сделайте это хорошо.

Смотрите, как многого вы достигнете, делая меньше.

3. Прекратите вмешиваться в дела других людей

Нет ничего более жалкого, чем люди, которые бегают кругами, копаясь в вещах, которые лежат под носом и исследуя души окружающих людей, не осознавая, что все, что вам нужно сделать, это быть внимательным к своей внутренней силе.

Почему вы так озабочены проблемами других людей? Вы делаете это, чтобы искренне помочь или вы отвлекаете себя от решения своих собственных проблем? Если им искренне нужна помощь, помогите. Если они не могут выбраться и не хотят меняться, пусть будет так.

Сосредоточьтесь на себе и каждый день делайте что-то одно, что делает вас лучше, чем вчера. Сосредоточьтесь на своей работе, своей семье и станьте лучшим примером для подражания, которым вы можете быть, если будете превосходно выполнять свою работу.

4. Хватит искать удовольствие, ищите цель

Для чего ты родился? Ради удовольствия? Посмотрим, является ли этот ответ истинным ответом.

Удовольствие переоценено. Сегодня удовольствие вездесуще и наши рецепторы удовольствия не так остры. Мы сидим в идеально контролируемой среде при комфортной температуре, заказываем фаст-фуд за считанные минуты, высасываем энергетические напитки, все время ища симпатии. Как наркоманы, гонимся за следующей быстрой порцией мгновенного удовольствия. Каждый раз получая все меньше и меньше удовольствия. Вместо того, чтобы сосредоточиться на мимолетном удовольствии, найдите то, что приводит к удовлетворению: цель в жизни. Долгосрочные достижения, достижения и смысл, которые будут продвигать вас вперед к процветанию.

5. Перестаньте заполнять свой ум мусором

То, о чем ты думаешь, определяет качество твоего ума. Твоя душа приобретает цвет твоих мыслей.

Если ваша душа приобретает цвет ваших мыслей, то во что превращается ваш мозг после просмотра новостей? В каком настроении вы пребываете после просмотра всей истерики, разворачивающейся по телевизору? Если вы обращаете внимание на заголовки, вы можете поверить, что мир выходит из-под контроля и ситуация плоха как никогда. Война распространяется как лесной пожар, ненависть это эпидемия, а бедность свирепствует. Настолько ли вы большой нарцисс, чтобы верить, что ваши чувства в этот момент это нечто монументальное и беспрецедентное? Как насчет сотен тысяч людей, которые жили и погибли в самой кровавой войне в Америке, Гражданской войне. Или как насчет всех родителей на протяжении веков, которые сталкивались с невыносимой вероятностью того, что только один из четырех детей доживал до подросткового возраста?

Нам нравится думать, что то, что мы переживаем, уникально, но это не так.

На самом деле, все намного лучше, чем когда-либо. В своей новой книге Просвещение сейчас профессор психологии Гарварда Стивен Пинкер доказывает, что темпы войны с 1946 года снижаются, убийства резко упали, а с 1992 года уровень заболеваемости, голода, крайней нищеты, неграмотности и диктатуры, когда они измеряются постоянным критерием, все уменьшаются. Они не ушли в историю полностью, но уменьшились значительно.

Наполните свой ум знаниями мастеров стоицизма и ищите в жизни добро. Вы будете поражены тем, как смывается ваше беспокойство. Смотрите, как меняется ваш взгляд на жизнь.

6. Не сдавайтесь, даже если кажется, что все предрешено

Беспокойство происходит только изнутри из нашего собственного восприятия.

Как и большинство стоиков, Марк Аврелий считал, что происходящее в жизни не было ни хорошим, ни плохим. Только наше восприятие считается чем-то хорошим или плохим.

Вы можете решить, что это ужасно, или вы можете воспринять происходящее как возможность учиться.

Виктор Франкл психолог, переживший Холокост, мог бы решить, что ничего хорошего из его опыта в концентрационных лагерях Второй мировой войны не могло быть. Тем не менее, он принял осознанное решение учиться и применять знания психолога к своему опыту в концентрационных лагерях. Используя опыт в лагерях, он мог помогать другим пройти через трагические события, найти смысл в трагедии, найдя цель, он хотел выжить в лагерях и полноценно жить после.

7. Хватит обижаться

Примите решение не быть обиженным и вы не будете чувствовать нанесенный вред. Нет чувства это почти то же самое, что нет и самого вреда.

Или, если хотите:

Перестань воспринимать боль, которую ты себе представляешь, и ты останешься совершенно неуязвимым.

Кто-то оскорбил тебя? Они говорят что-то за твоей спиной?

Какая разница? Делай то, что считаешь правильным. Сосредоточьтесь на том, что делает вас лучше. Вы можете потратить бесчисленное количество часов, расстраиваясь из-за того, что они сказали, или сделать что-то продуктивное, продвигающее вас вперед.

Вы удивитесь, как ваши проблемы внезапно исчезают после того, как вы сосредоточитесь на осуществлении того, что от вас действительно требуется, на улучшении своей жизни.

8. Хватит медлить

На рассвете, когда вам трудно вставать с постели, скажите себе: Я должен идти на работу как любой другой человек. На что мне жаловаться, если я собираюсь делать то, ради чего был рожден то, ради чего меня принесли в этот мир? Неужели я был создан, чтобы укутаться в одеяло и согреться?

Император и простолюдин, иногда нам всем хочется спрятаться под простыни и никогда не идти. Но что хорошего я могу сделать, лежа под одеялом? Слишком много людей сегодня вынуждены прятаться под прикрытием по той или иной причине. Ожидание начала чего-либо всегда намного хуже, чем фактическое событие. Но суть в том, чтобы просто начать. Отбрось одеяло и иди!

9. Хватит нянчить свое эго

Его терпимость к людям, которые открыто ставили под сомнение его взгляды, и его радость от улучшения его идей.

Что мы называем дебатами? Это обсуждение, подразумевающее уважение, отсутствие эмоций и искренний интерес, чтобы понять, откуда другой человек черпает доводы. Что может дать точка зрения и перспективы другого человека?

Мы так быстро судим о ком-то, основываясь на единственном убеждении. Проблема в том, что невозможно полностью понять систему убеждений человека, потому что вы не можете знать весь его жизненный опыт, который привел к этим убеждениям. Однако, если вы слушаете, у вас есть возможность учиться и лучше понимать. Перестаньте думать, если у кого-то есть противоположное мнение, то этот человек неправ, и перестаньте думать, когда кто-то ставит под сомнение ваши убеждения, что это личная атака. Вместо этого предположите, что это возможность учиться и расширять свой кругозор.

10. Хватит пытаться делать все в одиночку

Не стыдно нуждаться в помощи. Как солдат, штурмующий стену, вам предстоит выполнить задание. А если ты был ранен и нужен товарищ, чтобы подтянуть тебя? Что тогда?

В фильме о бейсболе 1988 года Булл Дарем, играющий ловца персонажей Кевина Костнера, подходит к молодому упрямому питчеру, которого играет Тим Роббинс, и передает следующую мудрость: Не пытайся выбить всех. Это скучно и по-фашистски. Бросай несколько наземных шаров. Это более демократично.

Суть в том, чтобы привлечь команду. Неважно, как вы выигрываете, пока вы выигрываете. Обращаясь за помощью, вы можете противодействовать своим слабостям сильными сторонами других людей. Представьте, как много вы сможете вместе.

11. Перестаньте беспокоиться о будущем

Забудь о будущем. Когда и если оно настанет, у вас будут одни и те же ресурсы и те же мысли.

Легко запнуться в неизвестном. Когда вы еще не начали, бесчисленное количество вариантов действий может вас напугать. Часто страх перед неизвестным это просто страх не увидеть путь впереди себя.

Как-то в медицинской школе, доктор Дрю Пински перенес изнурительные приступы паники. Он был ошеломлен тем, что заглянул в будущее, а не сосредоточился на своем следующем шаге. Решение для этих атак было довольно простым. Он представил, что строит кирпичный дом. Вместо того, чтобы беспокоиться о крыше и мелких деталях дома, он сосредоточился на закладке первого кирпича в своей медицинской школе. После того, как он положил этот кирпич, он сосредоточился на следующем кирпиче в своей школе, который приблизил бы его к мечте стать доктором.

Сосредоточьтесь на определении своей цели и работайте над ней по одному кирпичику за раз. Точно так же попробуйте метод цели ступенчатой ​​лестницы, вы удивитесь, как неизвестность превратится в определенный видимый путь.

12. Перестаньте сравнивать себя с другими

Относитесь к тому, чего у вас нет, как к несуществующему. Посмотрите: у вас есть, то, что вы цените больше всего, подумайте, сколько времени потребовалось бы на получение этих благ, если бы их у вас не было. Но будьте осторожны. Непозволяйте себе такого удовлетворения, чтобы их переоценивать.

В мире Facebook и Instagram практически невозможно не сравнивать себя с другими, но помните, что публикуемые сообщения это только то, что люди хотят, чтобы вы увидели. Если вы часто завидуете тому, что есть у других, подумайте дважды. Потратьте время на написание того, за что вы благодарны. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете, независимо от того, маленькое это дело или большое. Ваш разум переключится с дефицита на изобилие. Вы найдете большее удовлетворение во всех удовольствиях, о которых успели забыть. Берите пример с Олимпийского бегуна Шеннона Роубери. Перед сном он пишет 3 вещи, за которые благодарен этому дню. И посмотрите, как меняется ваше настроение.

13. Прекратите откладывать то, что является самым важным

Даже если вы собираетесь прожить еще три тысячи лет, помните: вы не можете потерять другую жизнь, только ту, которую живете сейчас, не можете жить другой, чем та, которую вы теряете.

В очень милом фильме Вверх 2009 года главный герой мистер Фредриксен в старости, наконец, решает отправиться в приключение на всю жизнь, о котором он и его жена мечтали десятилетиями. Приключение путешествие в тропическую страну чудес под названием Райские водопады. Единственная проблема: они слишком долго ждали, чтобы отправиться в путешествие. После многих лет откладывания своих мечтаний миссис Фредриксен заболела и, к сожалению, скончалась. Только после того, как мистер Фредриксен потерял любовь всей своей жизни, он наконец-то набрался смелости и отправился в это эпическое приключение.

Сколько можно откладывать мечту? Ваши эмоции выгорят, она превратится в пародию! Представьте, что вы будете чувствовать тогда! Визуализируйте исполнение желания! А теперь вперед планировать и осуществлять!

14. Хватит быть где угодно, но не здесь

Подари себе подарок: настоящий момент.

Положите телефон, выключите его и посмотрите вверх. Будьте с окружающими. Дарите любовь своей семье, уделяя им все свое пристальное внимание.

15. Хватит терять контроль

Не обращайте внимания ни на что, все вокруг временно. Тогда вы сможете быть спокойным при любых обстоятельствах.

Как подсказывает нам популярное приложение для медитации Headspace, потрясающие идеи приходят к спокойным умам. Спокойные умы ведут к ясным мыслям. Чистые мысли принимают великие решения. Однако это не значит избавить себя от эмоций. Это значит осознавать свой разум и тело. Стоит достигать равновесия по принципу строения лодки: киль действует как баласт, он ее центрирует после порыва ветра.

Посмотрите на двух величайших тренеров во всех видах спорта сегодня. Билл Беличик, тренер Патриотов Новой Англии, и Ник Сабан, тренер Багрового течения Алабамы, проявляют стойкость и спокойствие в любой ситуации. Независимо от игры или давления они остаются неизменно спокойными. Они говорят мало и дают еще меньше комментируют что-то для прессы и скептиков. Эти два тренера не просто знают, что спокойные умы ведут к великим решениям, они живут этим.

В последней игре года, игре Национального чемпионата 2018 года, Алабама потеряла 13 очков в конце первого тайма. Что сделал Сабан? Он заменил стартового квотербека на непроверенного новичка. В ситуации наибольшего давления, в национальном чемпионате всех игр, Сабан решил выпустить игрока, который почти не играл весь год. Это огромный риск.

Как и почему он принял это решение?

Оставаясь спокойным, он проанализировал ситуацию, смог принять правильное решение, чего не смог бы сделать ни один другой тренер в лиге. Результат: громкое возвращение и еще одна победа в Национальном чемпионате Алабамы.

16. Хватит удивляться

Хамы ведут себя по-хамски. Что в этом странного или неслыханного? Разве вы не должны упрекать себя за то, что не ожидаете, что они будут действовать таким образом?.

Сколько раз кто-то должен повторить какое-то поведение, прежде чем вы это поймете? Действовать удивленно и быть застигнутым врасплох признак лени. Предвидеть, что произойдет, и подготовиться к этому. Как вы ответите на оскорбление? Спокойно. Как вы преодолеете возражение? С четкой и продуманной логикой. Как вы будете реагировать на самые катастрофические последние новости? Вы не будете реагировать!

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