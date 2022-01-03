В Китае есть пещера, в которой помещается целая деревня Деревня Чжундун в горной китайской провинции Гуиджоу считается единственным в стране постоянным поселением в естественной пещере. Добраться в это поселение, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря, можно только пешком. Восхождение занимает час, и из-за труднодоступности местным жителям приходится непросто.Фото из открытых источниковПещера расположена высоко в горах, и сюда можно только дойти пешком.Фото из открытых источниковЗдесь живет около 100 человек.Фото из открытых источниковЖители разводят домашний скот, так как до ближайшего рынка полтора часа пешком по горам.Фото из открытых источниковЧто еще хуже, правительство заявило, что «Китай — это не пещерный народ», и закрыло деревенскую школу еще в начале 2011 года. Теперь детям приходится идти два часа пешком каждое утро в другую школу.Фото из открытых источниковЧтобы улучшить условия жизни в деревне, старейшины пытались уговорить местное правление построить дорогу и соединить поселение с существующей инфраструктурой. Хотя в деревне Чжундун есть телевидение и иногда — газеты, в целом она отрезана от остального мира. Фото из открытых источниковВ деревне даже есть своя баскетбольная площадка. Источник