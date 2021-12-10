В гробнице для фараона обнаружили мумию загадочной женщины

Несмотря на то, что большая часть гробниц Древнего Египта была найдена или разграблена к началу ХХ века, по сей день археологи совершают удивительные находки. Зачастую загадки, которые возникли за несколько тысячелетий благодаря утере информации, можно разгадать только благодаря современной науке.

Необычная находка была сделана в прошлом году в Дахшуре, в царском некрополе, расположенном в пустыне на западном берегу Нила, примерно в 40 километрах от Каира. Среди артефактов и реликвий, найденных внутри гробницы, археологи обнаружили саркофаг, который сначала посчитали принадлежащим фараону, учитывая тот факт, что он был помещен внутри пирамиды, поскольку пирамидальные захоронения предназначались именно для правителей.

Исследователи под руководством египтолога доктора Ясмин Эль-Шазли собрали множество деревянных фрагментов, разбросанных по погребальной камере. Когда «пазл» сложили – он оказался крышкой саркофага с барельефом в виде лица. «Верхние части саркофагов часто имели черты, похожие на черты владельца», — комментирует доктор Шазли.