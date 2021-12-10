США, Великобритания и Испания могут исчезнуть в ближайшие 100 лет

Болгарское издание «Труд» составило перечень стран, которым грозит скорое исчезновение с лица Земли в ближайшие 100 лет.

Так, по мнению издания, еще до начала XXII века США могут распасться из-за глубоких культурных и политических противоречий. Скорее всего, это произойдет, если какое-то важное событие не объединит жителей Соединенных Штатов.

Распад грозит и Великобритании. Решение Лондона о Брексите одобрили не все части страны. Также Шотландия может выйти из состава Великобритании в течение 20 лет.