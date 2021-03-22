В Австралии уже настоящий мышиный апокалипсис – мыши едят даже мебель

Настоящие реки мышей наводняют сельские города в Австралии после рекордного урожая зерновых и уничтожают посевы, хотя страна только начинает бороться с неконтролируемой чумой грызунов. Жители Нового Южного Уэльса (NSW) и южного Квинсленда стали свидетелями взрыва популяции мышей в последние месяцы, когда грызуны вторглись в дома, поля и зернохранилища, а некоторые жители заметили грызунов даже в своих запасах воды.

Эксперты утверждают, что эта чума вызвана недавними проливными летними дождями в восточной Австралии, которые обрушились на страну раньше, после многих лет засухи. Мыши проникают не только в амбары, но и в больницы! Шокирующие сцены произошли после того, как трое пациентов одной из клиник были укушены страшными существами, что подтвердило Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Но, как говорят официалы «Нынешняя чума мышей на западе Нового Южного Уэльса является естественным явлением. Персонал здравоохранения штата Новый Южный Уэльс принимает соответствующие меры контроля», – заявила пресс-секретарь Минздрава.

Служба здравоохранения Западного штата Новый Южный Уэльс уже сообщила о первом случае лептоспироза – редкого заболевания, которое может вызывать почечную недостаточность и менингит. Переносчиком возбудителя являются мыши и это прямое следствие попадания мышей в жилища.

В этом месяце Мелани Моэрис из Гилгандры поделилась кадрами миллионов мышей, сновавших по ферме ее семьи. Позже она отправилась в Facebook, чтобы написать: «Это именно то, из чего сделаны кошмары! Я даже не могу смотреть это видео»:

Еще одна местная жительница, Лиза Гор из Тувумбы, говорит, что ее подруга нашла в своем кресле гнездо мышей, а другая Карен Фокс из Даббо добавила, что нашла комок из мышей в вентиляционном отверстии потолка своего дома.

Тем временем владелец магазина Наав Сингх, который работает в супермаркете 5Star в Гуларгамбоне, жалуется, что теперь он приходит в свой магазин за пять часов до открытия, чтобы убрать после мышей и подмести их помет.

Г-н Сингх, который теперь даже сократил свои запасы, чтобы предотвратить уничтожение товара грызунами, утверждает, что в некоторые ночи сотрудники ловят более 500 грызунов. Он говорит в интервью The Guardian:

«Иногда мы не хотим заходить внутрь утром. Дико воняет, они мрут, а все тела найти невозможно… Иногда ночью мы ловим более 400 или 500 штук. Каждую неделю у нас бывает пять или шесть корзин, заполненных продуктами, которые мы выбрасываем».

В этом месяце Луиза Хеннесси обнаружила десятки грызунов в фильтре резервуара для воды на своем участке в Элонг Элонг в центральном западе Нового Южного Уэльса – регионе, где мыши опустошали посевы.

Г-жа Хеннесси опубликовала изображение мертвых мышей и комков шерсти, запутавшихся в фильтре, в социальных сетях, поскольку органы здравоохранения просили местных жителей принять меры для защиты от потенциально смертельного лептоспироза на фоне опасений, что грызуны могут заразить питьевую воду, подаваемую в местные города.

Мышиная чума влияет не только на здоровье жителей, но и на их средства к существованию, и фермеры Нового Южного Уэльса теперь требуют от правительства срочных мер, поскольку чума продолжает уничтожать посевы и корма для животных.

Президент Джеймс Джексон говорит, что производители зерна серьезно обеспокоены сезоном посадки озимых культур, который должен начаться в течение нескольких недель. «Фермерам нужно больше возможностей для контроля. Мы просим выдать разрешение на экстренное использование фосфида цинка для обработки семян», – сказал г-н Джексон в среду.

В Кунамбле, примерно в двух часах езды к северу от Даббо, жительница Энн Каллен сообщила местной газете, что мыши в её городе просто свирепствуют и даже запутываются у спящих людей в волосах: «Это ужасно. Это невероятно. Я как-то пришла домой после пары ночей, проведенных в Даббо с моей дочерью, зашла в дом – а там был просто ковер из мышей. Они сожрали даже мою одежду! В диванах дырки – они даже обивку едят!».

Источник