Уроки, которым нас учат кармические отношения

Кармическая любовь – это чувства, которые мы испытываем к одному из членов своей «группы родственных душ» – группы, состоящей из людей, которые разделяют с нами схожие душевные переживания.

На самом деле это наши близкие родственники энергетического уровня, и с их помощью мы получаем ценный жизненный опыт. Однако порой такие уроки существенно усложняют жизнь, поэтому мы должны быть заранее к этому готовы.

Существует много разных видов кармических отношений. Самые позитивные и оптимистичные среди них, независимо от того, какие чувства они у нас вызывают, требуют усилий от обеих сторон для совместного решения любых проблем и получения всех возможных на данный момент знаний.

Особенностью этих отношений является ощущение единой цели – нам кажется, что мы многому учимся у своего партнера, и что он тоже многому учится у нас. Подобные союзы распадаются, когда мы впитываем в себя всю доступную сейчас мудрость, присущую текущим отношениям. И как только эта мудрость исчерпает себя, вместе нас уже больше ничего не сможет держать.

Но чаще всего встречаются отношения бурные, страстные и движимые первобытными желаниями. В таких отношениях партнеры часто и подолгу спорят, а их связь друг с другом временами бывает не только захватывающей, но и неприятной.

Такой партнер постоянно бросает нам вызов. Мы становимся лучше, благодаря его критике, хотя самим нам хотелось бы избежать суждений, став как можно более терпеливыми. Когда таким отношениям приходит конец, кому-то из партнеров всегда разбивают сердце.

Третий тип кармических отношений заставляет нас выучить самые сложные жизненные уроки. Эти отношения всегда кажутся невероятно важными, а у их сторон возникает ощущение реального жизненного прогресса. Однако подобная любовь очень недолговечна. Наша вселенная все равно найдет способ заставить нас расстаться, находя для этого множество причин. То, что мы узнаем в этих отношениях о себе и приобретенные нами эмоциональные навыки напрямую связаны с умением пережить расставание, справиться с разбитым сердцем и утратой.

Какова цель кармических отношений?

Одна из целей кармических отношений заключается в том, чтобы преподать нам все те уроки, которые мы должны получить, продвигаясь по своему духовному пути. На протяжении всей нашей жизни такие уроки будут делать нас только мудрее.

Все мы разные, а потому и уроки будут совершенно разными. Они помогут нам научиться согласовывать между собой свою внутреннюю энергию и идеалы, а также повышать собственные вибрации, двигаясь по направлению к просвещению.

Но есть и еще одна цель. Наши последние кармические отношения будут связывать нас романтическими узами с нашим близнецовым пламенем, поэтому цель текущих отношений – подготовить нас к этой судьбоносной встрече.

В действительности реальное отличие между уроками, полученными нами от предыдущих партнеров, и теми, что преподаст наше близнецовое пламя, заключается в том, что со вторым мы будем более сосредоточены на движении вперед.

Но прежде, чем мы к этому придем, необходимо пережить все травмы, проблемы и раны прошлого. Наличие опыта подобных союзов, умение радоваться взлетам и переживать падения очищают нашу душу от былых травм, заставляя посмотреть в лицо проблемам, стоящим у нас на пути.

А еще мы поможем сделать это и своему партнеру, поскольку вместе продвигаемся вперед в своих непохожих и уникальных духовных путешествиях.

Источник