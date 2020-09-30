Несколько волшебных слов, которые помогут управлять своим здоровьем и судьбой

Самовнушение имеет большое влияние на нас. Вы, наверно, замечали, что при позитивном настрое и дела ладятся, и настроение хорошее, и самочувствие бодрее. Если же мы сосредоточены на чем-то плохом, оно будто притягивается в нашу жизнь. Поэтому при помощи слова можно управлять своим здоровьем.

«У врача есть три средства в борьбе с болезнью — слово, растение, нож», — сказал когда-то великий врачеватель ибн Сина. И «слово» он ставил на первом месте. Почему слово может исцелять, ранить, убивать и вдохновлять?

Слово исцеляет

Вот 2 бесценных совета американского кардиолога Р. Элиота, известного специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям. Запомните их и всегда применяйте в трудную жизненную минуту. Ведь дороже здоровья нет ничего.