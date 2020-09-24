Уйти нельзя остаться

Андрей Костюченко (писатель):

Поговорить на эту тему мне захотелось с очаровательной Натальей Валицкой. Знакомы мы давно, и посидеть за чашечкой ароматного кофе в обществе этой удивительной женщины мне всегда чертовски приятно. Вопрос возник просто из воздуха, и дальше беседа потекла как горный ручей.

– Наташа, допустим, кому-тосильно не повезло, и он оказался заложником, а то и рабом непростых отношений между полами?

Наталья Валицкая: В таком случае то с этим надо что-то делать. Многие списывают свои «негаразды» на невезение. Мол «повезло», «не повезло», однако это не так.

Человек притягивается в такие сложные отношения, потому как у него есть «талант» в них попадать. Потому что в детстве, в его семье у родителей было не все просто: обесценивание, критика, манипуляции, двойные послания – привычная атмосфера «близости». На этом языке с ним говорит любовь.

Такие отношения в народе называют «кармический брак», психологи – невротическая связь. В такой связи один из партнеров явно недружелюбен к своей второй половинке

И это становится похожим на жизнь в постели с врагом. Или на жизнь с родителями, которые лучше своего ребенка знают, что ему в этой жизни будет хорошо и что ему от этой жизни надо.

А.К. Согласен, такое бывает сплошь и рядом. И как же, Наташа, защититься от посягательства на свои границы, на свои смыслы и на свою судьбу?

Н.В. Когда речь идет о «кармических отношениях», эти отношения действительно показывают нам наши слабые места. Эти места, где мы «провисаем», характерны тем, что в них мы пытаемся выслужиться — чтобы заработать любовь и получить одобрение. Чересчур пытаемся понравиться – однако это совсем не нужно.

Если можете уйти, тогда вперед: поворачивайтесь, поднимайтесь и уходите туда, где нравится, создавайте свой мир. Но если по каким-то причинам вы не можете просто встать и уйти, допустим, вы сейчас не можете этого сделать в силу квартирного вопроса или из-за детей, тогда необходимо придать смысл тому, что есть. Обрести силу на той территории, где вы оказались. Обратить проблему в ресурс. Ведь «всё, что не нас не убивает, делает сильнее».

Учитесь отвечать подавляющей личности в случае посягательства на свои границы, чтобы не потерять при этом самооценку, самоуважение и свои цели. Будьте бдительны. Генерируйте состояние уверенности, чтобы вам не сбили настройки те, кто откровенно вам враждебен, кто критикует ваши смыслы.

А.К. Как это сделать?

Н.В. Для начала надо перестать находиться в позиции подотчетного. Подотчетный – это ребенок, который в случае вопроса к нему, а в данном случае скорее претензии, сразу начинает отчитываться, ну или огрызаться как подросток, но часто именно отчитываться. Пояснять, чтобы его поняли «правильно».

Задача ребенка пояснить свое поведение, чтобы взрослый одобрил, благословил, погладил по головке, накормил вкусненьким – дал такое важное ребенку тепло, одобрение: «молодец, возьми пирожок на полочке».

Оставаться, будучи психологически взрослым человеком, в таких отношениях невозможно. Взрослый мужчина, взрослая женщина к такому стилю коммуникации не расположены. Это невыносимо и недопустимо для взрослого человека.

Поэтому, первым пунктом будет вопрос: как не находиться в позиции подотчетного, то есть маленького виноватого ребенка?

А.К. И как, интересно?

Н.В. Здесь мы учимся задавать уточняющий, наводящий вопрос на попытку любимого человека нас контролировать — ставить нас в подотчетное положение.



«Что ты хочешь?», «Что ты сделаешь с ответом?», «Зачем спрашиваешь?», «Что это сейчас было?».

Ответ вопросом на вопрос предполагает переход в доминантную позицию. Доминантную в стиле «Здесь вопросы задаю я».

В манипулятивных отношениях всегда один человек более мощный, все контролирующий, а второй находится под ним в разных смыслах.

Задача того, который под ним, вырасти. Стать равным.

Оставаться под прессингом годами — разрушительно не только для самооценки, но и для здоровья. Если быть в отношениях с тираном, подавляющей личностью 5-7 лет, то проблемы со здоровьем обеспечены. Хронический стресс нам совсем не полезен. Будет не хотеться просыпаться утром плюс хроническая усталость, еще и апатия гарантирована. Не будет сил, да и желания жить.

Оно и понятно, если нет возможности делать желаемое без оглядки, иметь желаемое, общаться с желаемыми, распоряжаться временем по желанию, достигать желаемое – тогда будет не хотеться жить. Жить — это проявляться, быть собой. Быть собой будет опасно — слишком высока вероятность критики, обесценивания.

А если не дают быть собой, не позволяют нравиться самому себе и делать то, что хочется, то зачем вообще быть? Апатия и депрессия в перспективе.

А.К. И что такое депрессия? Я лично много слышал, но не встречал…

Депрессия – это медленное умирание. У тела еще есть время жизни, а психологически — человек умер, ну, как минимум не живет. Устал от бороться.

Гормональная система живущего в невротических отношениях перегружена адреналином – это истощает. Адреналин нам дается, чтобы отразить атаку или убежать – это очень затратный режим организма. Организм мобилизуется для действия и после должен восстановиться. Но человек «подотчетный» действия не делает или делает то, что длит «войну», но не заканчивает ее. Это изматывает.

На войне, как на войне – враг в спину «дышит». Это удар по всей соматической системе. Наша психика влияет на физику, а физика тело, адреналин в крови – на психику.

Так вот, вырастать необходимо. Способность отвечать вопросом на вопрос переведет вас из позиции подотчетного в позицию доминантного.

Принцип: «Здесь вопросы задаю Я!»

И сначала вы почувствуете, как все сопротивляется. Как вам страшно отвечать вопросом на вопрос. Тело и сознание уже привыкло быть в состоянии униженного, подотчетного, ведомого, постоянно оправдывающегося. Здесь вы прочувствуете, как все скрипит. Придется менять состояние страха и вины на позицию удивления. Позицию смелости и наглости, в которой звучит гордо: «Вопросы здесь задаю Я».

А.К. Кстати, напоминаю: «Вопросы здесь задаю Я».

Н.В. Хорошо учишься. И так, первая подсказка: как отвечать в случае контролирующего посыла со стороны подавляющей личности? Очень просто: вопросом на вопрос.

Вопросы, в качестве вашего ответа, могут быть такими: «Да, и что теперь?», когда вы слышите в свой адрес наезд, в духе «Ты, такой-сякой, ты не сделал вот это и вон то, ты не поставил молоко в холодильник, ты не «запустил» стирку, не поставил сушиться ботиночки малыша после дождя, ты не сделал вот этого, а сделал то, но плохо…»

Тут вместо позиции виноватого: «Сейчас я все исправлю, дорогая!», вы спокойно говорите: «Да-а, что теперь?»

«Как ты мог опоздать, я жду тебя пол часа/дня?» «Да, бывает, я опаздываю иногда. Что будем делать?»

Вторая подсказка: когда партнер говорит, с явной целью обесценить: «Ты это купила?» или же «Это твой друг?», «Ты это будешь носить?». Такой себе, откровенный наезд на ваши вкусы. Так вот на него можно ответить вопросом: «А что ты сейчас делаешь?».

Когда в вопросе к вам звучит одновременно типичный для манипулятора двойной посыл – вроде бы комплимент, но на самом деле – оскорбление. Тон не соответствует тексту: «Прекрасные у тебя друзья», «Ну очень умное мнение», мимика вашего оппонента с явной претензией – ни в коем случае не нужно становиться в позицию объясняющегося и оправдывающегося. Нужно задать уточняющий вопрос «Что ты хочешь сказать?», «Что это сейчас было?»

И, наконец, третье: когда вас спрашивают: «Почему? Где? Когда? С кем?», ставя вам вопрос, который может вас скомпрометировать, к примеру, спрашивая: «А что ты делал, когда не отвечал на мои сообщения? Вот где ты был?». Понимая, что партнер не одобряет ваш жизненный путь, круг общения, хобби, увлечения. Вы спокойно можете спросить его: «Что ты сделаешь с ответом?» «Зачем тебе ответ?» «О чём вопрос?»

В этой позиции вы, как в айкидо, поворачиваете человека лицом к лицу к его намерениям, сталкивая его с его же скрытой агрессией.

Его агрессия внезапно обращается против него. Если вы задаете такой уточняющий вопрос, он словно эхо звучит, заставляет его увидеть свои истинные намеренья. Здесь важно помнить, что большинство манипуляторов и подавляющих личностей – неосознанны в своём поведении.

Таким образом, получается, что вопросом на вопрос вы, выводите манипулятора на чистую воду. А для него это не комфортно. В следующий раз он подумает, прежде чем задавать вам такие компрометирующие вопросы, вынуждающие вас испытывать страх и вину.

Теперь у вас есть инструмент, у вас есть шашка «вопрос на вопрос». Доставая эту шашку, вы можете агрессию собеседника направить на него самого. Так агрессор, сам окунается в то, во что собирался вас мокнуть. Задавая вам вопросы, цель которых упрекнуть вас в неидеальности, агрессор сам начинает видеть свою небезупречность.

«Что ты хочешь сейчас сделать? Ты хочешь меня скомпрометировать? Оскорбить?.. Чтобы я что? Начал/начала оправдываться?

Уточняя вопросом на вопрос, вы опять же становитесь не просто равным, вы становитесь доминантной личностью в этих отношениях, в этом диалоге.

После нескольких заходов манипулятор обычно расстраивается, обижается и задает такой вопрос: «Ты все время будешь мне так отвечать? Ну что с тебя взять? С тобой невозможно общаться.» Т.е., в этом случае он сам становится в позицию слабую, позицию неэффективности.

Вы получаете свободу. Выходите из-под жесткого контроля.

Агрессор много раз теперь подумает, прежде чем в следующий раз задать вам вопрос с целью сделать вас виноватым или вогнать в стыд. Ему будет неудобны уточняющие вопросы. Выкручиваться придется самому и отчитываться перед вами о своих целях. Таким образом, вы защитите себя от конфликтов вообще, тем, что просто не дадите им случиться.



А.К. Итак, у нас теперь есть оружие, и если хорошо поупражняться во владении им, можно изменить себя. Я правильно понимаю?

Н.В. Да, да. Это очень важный первый шаг. И он будет успешным, если этого сильно захотеть.

А.К. Жаль, что время течет так быстро, А так хочется слушать и слушать… Наталья, я очень благодарен за этот теплый разговор, и с нетерпением буду ждать продолжения в ближайшее время. А нашим дорогим читателям пожелаем в первую очередь: берегите себя и меняйте свою жизнь, следите за анонсами. А кто же еще, если не вы сами!?

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