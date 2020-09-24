Как психологические защиты определяют вашу судьбу

Одна женщина очень трепетно относилась к своей внешности. Следила за весом, даже когда была беременна. Переживала, что внешность менялась, как ей казалось, не в лучшую сторону.

И вообще она была очень ответственной. Она могла тщательно спланировать, учесть все нюансы и детали. Она видела бреши и ошибки. Была довольно критикующей, но она же знала, за что критиковать! Ей хотелось избежать неприятных ошибок.

«Ну и что?» — скажете вы. «Мало ли таких дотошных и тщательных людей».

…Я обратила внимание, что ее тяга к перфекционизму заряжена эмоциями. Если она встречала сопротивление со стороны других людей, которые не хотели следовать ее советам, она усиливала давление. Ей нужен был результат. И она его добивалась.

Одновременно она очень боялась, что кто-то увидит ее несовершенство. Она не могла быть спонтанной, уязвимой.

Она не могла просто встать и придумать, чем заняться. Или махнуть рукой на то, насколько безупречно она выглядит. Что-то внутри не позволяло расслабиться.

Когда мы стали работать с ее историей, мы вышли на ее отношения с отцом. Она вспомнила множество эпизодов унижения и насмешек. И даже откровенного обмана. Например, он мог пообещать подарок, завернуть его в десяток оберток, и в конце девочка обнаруживала камень. Папе это казалось смешным, и он с удовольствием смеялся.

Все еще не улавливаете связь? А она, несомненно, есть.

Ребенок, оказавшийся в подобной ситуации, не может отдать ответственность родителю за омерзительное отыгрывание. Он начинает винить себя.

Это он зря надеялся. Это он глуп, и его легко обмануть. Это ребенок чего-то не знал, и не смог ответить. И поэтому его правильно ругают и унижают.

Самой страшной становится беззаботность. Ведь если ты не готов, не на стреме, тебя могут застать врасплох.

Самой страшной становится уязвимость. Если ты слаб и чего-то не знаешь, тебе могут причинить вред.

Самой страшной становится спонтанность. Нельзя быть естественным и спонтанным, потому что ты сделаешь что-то не так, и тебя унизят. И посмеются над тобой.

Потом появляются защиты. Ребенок перестает беззаботно смеяться, и безоглядно доверять взрослым. Он готовится к нападению. Он должен выглядеть безупречно, он должен быть готовым отразить атаку. Тщательно подготовлен, с цифрами и фактами, с аргументами и рациональными объяснениями. Просто жить — опасно, если нужно выживать.

А потом… Уже нет рядом папы, и нет рядом других людей, от которых ты зависел. Ты уже не беззащитен, и ты можешь принимать свои решения.

Но… Защиты уже живут своей жизнью, и формируют вашу судьбу.

Вы защищаетесь там, где не нужно защищаться.

Вы нападаете на тех, кто не угрожает.

Вы пытаетесь защитить тех, кто не нуждается в вашей защите. А нуждается в чем-то другом.

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