Удивительные и жуткие факты об Ацтеках

В этой статье собраны интересные факты об одной из величайших, и, разумеется, одной из самых жестоких цивилизаций в истории Центральной Америки (Мезоамерики), которая достигла огромного могущества. К сожалению, испанские конкистадоры, в конце концов, разрушили ее. Мы попытаемся ответить на несколько вопросов. Каков был их образ жизни? Насколько свирепыми были ацтеки на самом деле? Многого ли они достигли как цивилизация? Итак, если вы готовы совершить экскурсию в прошлое, начнем.

Историки так и не выяснили наверняка, откуда появились ацтеки. Многие учение предполагают, что они зародились как племя охотников-собирателей где-то на севере и пришли со своей родины, известной в те времена как Ацтлан, что буквально переводится как «Белая земля».

Согласно некоторым источникам, название «ацтеки» было придумано европейцами, а сами они использовали другое название – «мексика».

Другие источники сообщают, что ацтеки также носили название «теночка». От этого слова произошло название величественного города Теночтитлан.

Название «мексика» также стало основой для названия города, которое со временем заменило название Теночтитлан, и в конечном итоге стало названием всей страны.

Историки утверждают, что ацтеки появились в Мезоамерике в начале XIII века. В доколумбову эпоху Мезоамерика занимала центральную и южную часть нынешней Мексики.

Широко распространена точка зрения, согласно которой ранее господствовавшая мезоамериканская цивилизация толтеков пришла в упадок после появления ацтеков.

Ацтеки применяли весьма причудливый метод, определяя место для будущего поселения. Согласно некоторым источникам, они построили Теночтитлан на том месте, где увидели орла, сидящего на кактусе, которой рос в болотистой местности недалеко от юго-западного берега озера Текскоко.

Как только они определились с местом, ацтеки начали готовить площадку. Первое, что они сделали, это осушили все болото. Как только с этим было покончено, они приступили к строительству искусственных островов.

Эти искусственные острова служили для посадки садов и в конечном итоге фундамент Теночтитлана, ацтекской столицы, был заложен. Это произошло в 1325 году нашей эры.

Что касается сельскохозяйственных культур, в основном ацтеки выращивали авокадо, помидоры, кабачки, бобы и кукурузу (маис).

Ацтеки создали сложную сельскохозяйственную систему и занимались обработкой земли в больших масштабах. Кроме того, они разработали совершенную для той эпохи систему ирригации, которая способствовала укреплению их цивилизации.

Помимо сельского хозяйства, ацтеки также занимались охотой и рыболовством. В основном они охотились на броненосцев, койотов, кроликов, диких индеек и змей, чтобы удовлетворить свои потребности в мясных продуктах.

Известен обычай ацтеков хоронить умерших прямо под их домами. Больше того, часто они убивали собаку и хоронили ее вместе с умершим человеком. Идея заключалась в том, что собака будет служить человеку проводником в загробной жизни.

Рабство было повсеместно распространено среди ацтеков. Однако, любопытно, что это было так называемое долговое рабство. Раб имел право выкупить у хозяев свою свободу.

Основная причина рабства заключалась в том, что люди имели обыкновение залезать в долги. Чтобы расплатиться с кредитором, они продавали себя или своих детей в рабство.

Принято считать, что столица ацтеков Теночтитлан была чрезвычайно чистым городом, и что в нем существовали мусорщики, чей обязанностью было поддерживать улицы в чистоте.

К моменту, когда европейцы открыли империю ацтеков, она настолько разрослась, что была на самом деле больше, чем многие европейские города-государства той эпохи.

Несмотря на то, что ацтеки построили большую империю и достигли успехов в развитии сельского хозяйства и ирригации, они были довольно отсталыми в других отношениях. Так, им было неизвестно колесо, а кроме того, они не использовали железо или сталь.

Официальным языком, на котором говорили ацтеки, был науатль. Иероглифичские алфавиты, которые использовались в этом языке, больше напоминали картинки.

В ацтекской цивилизации считалось необходимым, чтобы каждый ребенок получил надлежащее образование. Фактически они были первым народом, который сделал образование обязательным для всех.

Ацтеки отличались исключительной тщательностью в хранении записей. Их стиль делопроизводства был очень подробным и в то же время необычайно совершенным. Они использовали язык науатль для учета податей, жертвоприношений и почти всех прочих целей.

Человеческие жертвоприношения были неотъемлемой частью ацтекской цивилизации. Для этого им нужны были пленники. Добыть пленников можно был только в сражении. Согласно легендам, ацтеки специально «организовывали» битвы с соседними кланами или цивилизациями, с тем, чтобы обе стороны могли захватить пленных. Это был поистине жуткий обычай!

Как народ майя, ацтеки известны своими весьма интересными играми. Их излюбленная игра называлась улламалицтли. Любопытно, что в ней использовался резиновый мяч.

Правила игры улламалицтли состояли в том, что нужно было протолкнуть мяч в очень маленькие обручи. При этом мяч мог касаться бедер, головы, локтей и коленей игрока, но ни в коем случае не должен был касаться земли.

Игровые площадки нередко были украшены останками жертвоприношений. Обычно ацтеки окружали свои дворы украшениями в виде черепов людей, которых ранее принесли в жертву.

Примечательно, что после завершения «матча» некоторые игроки приносились в жертву. Да-да, их убивали! А еще более удивительно то, что историки до сих пор не уверены, отправлялись ли к своему создателю игроки победившей команды или проигравшей. Дело в том, что быть принесенным в жертву богам у ацтеков считалось честью. Ученые до сих пор спорят о том, кому доставалась эта «награда» после матча.

Ацтеки были одной из нескольких цивилизаций Центральной Америки, от которых европейцы получили в дар шоколад. Другими словами, в Европе он был ранее неизвестен, и рецепт был привезен из Америки.

Несомненно, что именно ацтекам шоколад обязан своим названием. Вообще-то, на языке науатль есть слово «чоколатль». Ацтеки использовали его для обозначения всех шоколадных изделий. Позже оно попало в испанский язык, а оттуда было позаимствовано англичанами.

Любопытно, что ацтеки использовали кофейные зерна в качестве одной из своих валют. Это объясняется тем, что они считали кофе даром богов.

Шоколад, который готовили ацтеки, был совершенно не похож на тот, которым мы наслаждаемся сегодня. В те далекие времена они использовали кофейные зерна, чтобы приготовить горький напиток, а его горький вкус маскировался различными специями. Вот этот напиток ацтеки и называли «чоколатль».

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