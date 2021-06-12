Древний подземный город в Иране — Нушабад

Ученые считают древний подземный город Нушабад в Иране одним из величайших шедевров древней инженерии. Каким-то образом тысячи лет назад древние люди прокопали 18 метров вглубь земли и создали под поверхностью сложный город с обширными коридорами, камерами и туннелями, где люди могли жить в течение длительного времени.

Считающийся одним из величайших шедевров древней инженерии и архитектуры, подземный город Нушабад (также называемый Оуи) расположен в регионе посреди пустыни Ирана, где суровая погода не является чем-то необычным.

Колебания температуры в Нушабаде — нормальное явление. Днем люди вынуждены переносить палящие температуры, а ночью наступают морозы.

Город расположен в Исфахане, провинции центрального Ирана. Этот подземный шедевр знаменит своим удивительным комплексом подземных туннелей и камер, которые переносят исследователей в путешествие во времени, в сасанидский период.

Зачем было строить подземный город тысячи лет назад?

Исследователи предложили несколько теорий, начиная от экстремальной жары и заканчивая войнами, и даже чрезвычайно высоким уровнем радиации и радиоактивного излучения в древние времена.

Нушабад, что переводится как город вкусной холодной воды, был построен после того, как сасанидский царь, проезжавший через эту местность, остановился, чтобы попить воды из колодца. После питья он обнаружил, что вода из колодца очень чистая и холодная, и приказал построить вокруг колодца город, который назвал Анушабад, превратившийся впоследствии в Нушабад.

Но почему был построен этот город? Действительно ли его древние жители прошли через все эти трудности, чтобы спастись от суровой погоды? Почему они не переселились в другое место, если погода показалась им слишком экстремальной?

Не совсем логично, что древняя цивилизация могла пройти через столько трудностей и создать сложный подземный город только для того, чтобы спастись от воздействия перепадов температуры.

Другие теории предполагают, что древние жители города создали этот подземный город потому, что в далеком прошлом этот регион был крайне небезопасным, поэтому его жители решили зарыться в землю и создать огромные туннели и помещения, в которых можно было бы укрыться в трудную минуту. Поэтому, скрываясь под землей, жители могли буквально перемещаться по городу, не будучи замеченными с поверхности.

Город был чрезвычайно хорошо построен, и его строители все прекрасно спланировали. В подземном городе есть даже ряд вентиляционных шахт, которые обеспечивают его жителей свежим воздухом, если они решат остаться под землей надолго.

Пресноводные источники давали им свежую воду, и, по мнению исследователей, есть свидетельства того, что под поверхностью находились помещения, в которых жители подземного города хранили пищу.

Археологи, исследующие древний город, обнаружили в нем ряд сложных туннелей и коридоров, а также большие полости, вырытые в стенах, которые служили скамейками и кроватями для его жителей.

Это означает, что подземный город Нушабад был необычайно хорошо спланирован и обеспечивал своим жителям защиту от внешнего мира в трудные времена.

Глубина подземного города варьируется от четырех до восемнадцати метров. До сих пор археологи не могут прийти к единому мнению о том, зачем и кто построил этот древний город.

Одна из наиболее принятых теорий предполагает, что его строители создали подземный город, спасаясь от войны. Сасаниды были последним классическим периодом в регионе, и это было очень влиятельное правление, соперничавшее с римлянами.

Империя пережила множество войн. Последний шаханшах, царь царей, по имени Язгерд (632-651), проиграл исламскому вторжению после масштабного конфликта, длившегося 14 лет.

Неудивительно, что во время войны многие люди искали защиты под землей, и подземный город Нушабад предлагает беспрецедентную защиту. Большинство входов в подземный город чрезвычайно малы, что означает, что армиям вторжения было бы очень трудно проникнуть в город врасплох.

Однако, если отбросить теорию о войнах и экстремальных температурах, как причине строительства древнего города, более спорная теория предполагает, что в древние времена люди искали убежище после «ядерных» взрывов, сотрясавших этот регион.

В связи с тем, что это не единственный существующий подземный город, многие авторы и последователи теории древних астронавтов выдвинули гипотезу, что древние люди построили множество подземных городов, чтобы спастись от «ядерной войны», которую существа, неверно истолкованные как боги, обрушили на человеческий род.

Древний город Мохенджо-Даро был разрушен, а среди его руин был обнаружен высокий уровень радиации. Здания расплавились из-за жары, превышающей 1500 градусов по Цельсию. Поэтому многие авторы утверждают, что древние подземные города, которые мы видим по всему миру, являются результатом того, что древние цивилизации спаслись от чрезвычайно жестоких событий, произошедших на нашей планете тысячи лет назад.

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