У человека есть золотое, серебряное и стальное сердце

Сколько сердец бьется в груди человека? Одно — для любимых и дорогих людей. Другое — для друзей. Есть еще сердце для врагов. Оно помогает быть сильным и непобедимым. Но самое драгоценное — четвертое сердце. У некоторых оно еще есть.

У человека есть три сердца. Это в груди бьется просто мышца. Сердечная мышца. А на самом деле три сердца у человека.

Слишком живое сердце

Золотое сердце, большое, как голова коня. Это золотое сердце для любимых и близких. Там любовь и нежность, забота и долг. Это золотая энергия любви.