Деревья-доноры и деревья-вампиры

Во время недавнего отдыха на природе я заметила, что подруга подолгу ходит между деревьями и некоторые даже обнимает. Я поинтересовалась причиной такого странного поведения. Подруга открыла секрет, что бывают деревья-вампиры и деревья-доноры, они же целители.
По словам подруги, каждое дерево можно использовать себе на пользу. Главное — знать, какая энергия в нём преобладает. Я не очень в это верила, пока не попробовала сама. И правда, сила природы чувствуется!
Деревья-вампиры: как использовать силу природы
Еще наши предки считали, что каждое дерево и растение обладает магической силой, которую можно обернуть себе во благо. Если деревья-целители обладают способностью питать энергией, то деревья-вампиры способны ее поглощать. Но бояться такого их действия не стоит. Деревья-вампиры способны забирать негативную энергию. Такой эффект пригодится во время болезни, при сильном стрессе и просто плохом самочувствии.
Тополь
Одним из самых сильных поглотителей негативной энергии считается тополь. Он помогает справиться с головной и зубной болью, а также избавляет от беспокойства. Контакт с тополем должен быть дозированным, поскольку слишком долгое взаимодействие может привести к обратным последствиям.
Самым сильным энергетическим вампиром среди деревьев считается осина. Она прекрасно справляется с блоками в энергетических каналах, а также помогает избавиться от депрессии и головных болей. Только важно помнить, что с осиной нужно общаться только в случае сильного эмоционального дискомфорта. Но если ты решишь прийти к осине с хорошим настроением, она сразу его испортит.
Ива
Не зря большинство героинь народных сказок в моменты сильных расстройств и потрясений приходили страдать именно к иве. Это дерево считается женским и лучше всего поможет именно представительницам прекрасного пола. Ива лечит душевные раны, помогает смириться с утратой близкого человека и дает надежду на светлое будущее.
Не стоит обращаться к иве, если твои проблемы связаны с работой, ведь она может еще больше усугубить ситуацию. Слишком долго находиться возле ивы тоже не стоит, достаточно 5–10 минут, чтобы дерево начало действовать.
Ель
Очень мягко забирает негативную энергию ель. Она избавит от депрессии, усталости и раздражения. Чтобы наладить сон, следует постоять несколько минут под елью, и ночной отдых будет крепким и спокойным.
Каштан
Каштан влияет на биополе, благодаря чему избавляет от болезненных привязанностей. Дерево помогает справиться с проблемой самокопания и заниженной самооценкой. Но и с этим деревом нужно общаться недолго, поскольку оно может привлечь к тебе истерическое настроение.
Черемуха — дружественное к молодым людям растение. Если в твоей жизни случилось любовное разочарование, приходи к черемухе. От физической боли дерево не избавит, но сможет вылечить проблемы души, поможет простить и отпустить.
Деревья-доноры
Чтобы наполниться положительной энергией, обратись к деревьям-целителям. Для этого подходят большие и развитые деревья, которые выглядят сильными и здоровыми. К деревьям-донорам лучше походить с южной стороны и стоять лицом. Прикоснись к дереву головой и грудной клеткой, обними руками ствол. Попроси помощи у дерева и настройся на приход силы, который почувствуется.
С деревом можно разговаривать. Можешь задать ему вопрос, на который не можешь найти ответа. Ответ придет в виде мысли.
Как только почувствуешь, что хочешь закончить общение, поблагодари дерево и проведи по нему рукой в знак прощания.
Если ты планируешь забеременеть, то обратись с просьбой к акации. Это дерево считается символом плодородия, оно несет бодрость, свежесть и придает мудрости.
Яблоня — дерево женской силы. Оно способствует обновлению и пробуждает в женщине чувственность. Яблоня пробуждает благополучие и привлекает изобилие.
Береза — энергетически сильное дерево. Этой энергией дерево легко может поделиться. Влияние у березы очень мягкое, за счет чего возле нее можно долго находиться.
Клен помогает обрести душевное равновесие и успокоение. Мягкое шуршание листвы клена сможет оградить нас в период эмоциональных всплесков.
Пихта вселяет в человека уверенность в себе и помогает настроиться на новые свершения.
Не забывай, что каждое дерево, будь то вампир или донор, нужно почувствовать. Чаще выходи на прогулки, и ты гарантировано почувствуешь улучшение самочувствия и изменение качества жизни.