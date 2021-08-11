Деревья-доноры и деревья-вампиры

Во время недавнего отдыха на природе я заметила, что подруга подолгу ходит между деревьями и некоторые даже обнимает. Я поинтересовалась причиной такого странного поведения. Подруга открыла секрет, что бывают деревья-вампиры и деревья-доноры, они же целители.

По словам подруги, каждое дерево можно использовать себе на пользу. Главное — знать, какая энергия в нём преобладает. Я не очень в это верила, пока не попробовала сама. И правда, сила природы чувствуется!

Деревья-вампиры: как использовать силу природы

Еще наши предки считали, что каждое дерево и растение обладает магической силой, которую можно обернуть себе во благо. Если деревья-целители обладают способностью питать энергией, то деревья-вампиры способны ее поглощать. Но бояться такого их действия не стоит. Деревья-вампиры способны забирать негативную энергию. Такой эффект пригодится во время болезни, при сильном стрессе и просто плохом самочувствии.