«Тут помню, тут не помню»: как включить свою память

Позвольте вас успокоить с помощью следующего научного факта: нет ни хорошей, ни плохой памяти — есть только тренированная и нетренированная.

Если у вас проблемы с запоминанием имен, проведением презентаций без использования шпаргалок или даже просто с поиском ключей от машины по утрам, крайне маловероятно, что это следствие врожденных проблем с памятью. Нет, вас просто должным образом не обучили ею пользоваться.

МОЖНО ЛИ МЕРЯТЬСЯ ПАМЯТЬЮ?

В 2005 году журналист Джошуа Фоер взялся за задание: он собирался написать о малоизвестном мире интеллектуальных спортсменов. Очарованный тем, что ему довелось увидеть на элитарных конкурсах по использованию возможностей памяти, он захотел узнать больше об их участниках.