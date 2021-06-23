«Тут помню, тут не помню»: как включить свою память

Позвольте вас успокоить с помощью следующего научного факта: нет ни хорошей, ни плохой памяти — есть только тренированная и нетренированная.
Если у вас проблемы с запоминанием имен, проведением презентаций без использования шпаргалок или даже просто с поиском ключей от машины по утрам, крайне маловероятно, что это следствие врожденных проблем с памятью. Нет, вас просто должным образом не обучили ею пользоваться.
МОЖНО ЛИ МЕРЯТЬСЯ ПАМЯТЬЮ?
В 2005 году журналист Джошуа Фоер взялся за задание: он собирался написать о малоизвестном мире интеллектуальных спортсменов. Очарованный тем, что ему довелось увидеть на элитарных конкурсах по использованию возможностей памяти, он захотел узнать больше об их участниках.
К его удивлению, почти каждый из тех, у кого он брал интервью, признался, что обладал плохой или просто ничем не выдающейся памятью до того, как стал обучаться и практиковать принципы активного запоминания.
Фоер понял, что возможности памяти безграничны и ее можно развивать так же, как и спортивные навыки. Тогда он начал практиковать специальные методики. Год спустя он снова приехал на Чемпионат США по запоминанию, но на этот раз уже в качестве участника.
Фоер занял первое место и увез домой заслуженный приз. Впоследствии он написал новаторскую книгу «Прогулки по Луне с Эйнштейном: искусство и наука запоминать все».
КАК АКТИВИРОВАТЬ ПАМЯТЬ?
Не совсем верно считать, что ваша память работает как некий контейнер, флешка или жесткий диск — если они заполняются, то становятся непригодными к использованию. Память больше похожа на мышцу, которую чем больше тренируешь, тем сильнее она становится — и тем больше информации вы сможете в ней хранить.
На помощь придет аббревиатура MOM, в которой:
- «M» означает «Мотивация» (Motivation): мы с большей вероятностью запомним то, что вызывает у нас интерес. Если кто-то скажет вам: «Эй, не забудь завтра позвонить» — не факт, что вы вспомните завтра о том, что планировали позвонить этому человеку.
Однако, если он скажет вам: «Позвони мне завтра и получишь 5000 долларов» — вы места себе не найдете, ожидая, когда можно будет набрать заветный номер. Вы наверняка лучше запомните информацию, если у вас будет для этого сильная мотивация. Поэтому, если вы хотите тренироваться, чтобы развить более сильную память, придумайте, что будет являться для вас стимулом. Результаты полностью зависят от побудительных причин, поэтому привнесите в процесс запоминания что-то личное.
- «O» означает «Наблюдение» (Observation): часто ли вы забывали чье-то имя сразу после того, как вы его услышали? Вероятно, это случалось потому, что вы не обращали на него особого внимания. Может быть, вы осматривались вокруг в поисках кого-то знакомого. А может, еще обдумывали содержание недавней беседы. В большинстве случаев, когда мы не можем что-то вспомнить, проблема не в плохой памяти, а в недостаточном внимании. Если вы действительно собираетесь улучшить возможности своей памяти, всегда концентрируйтесь на том, что собираетесь запомнить.
- «M» означает «Методы» (Methods): в Сети и специальной литературе есть множество инструментов, которые вы сможете использовать, когда захотите что-то вспомнить. Если вы будете всегда «носить» их с собой в своем ментальном «ящике для инструментов», используя по мере необходимости, они станут неотъемлемой частью вашей натуры.
МЕТОДЫ
Визуализация
Ваша зрительная память крайне сильна. Представляя себе историю в картинках, а не просто усваивая голый текст, вы гораздо лучше ее запоминаете. Мыслительный процесс работает при помощи визуальных образов.
Ассоциативное мышление
Это ключ к возможностям памяти и всему процессу обучения: чтобы запомнить новую информацию, она должна быть каким-то образом связана с чем-то вам уже знакомым. Вы делали это всю свою жизнь, просто не знали об этом.
Возможно, у вас есть песня, которая напоминает вам о неком особенном человеке? Или существует запах, который напоминает вам о детстве? Эти воспоминания и есть ассоциации.
Почему бы не использовать это знание и не создавать ассоциации осознанно, чтобы запоминать еще более эффективно?
Эмоции
Вы лучше запомните то, что нужно, если у этих сведений есть эмоциональная окраска. Информация сама по себе легко забывается, но в сочетании с эмоциями она превращается в долговременные воспоминания.
Когда информация приобретает оттенок авантюрности, энергичности и юмора, мы запомним ее с большей вероятностью.
Чувство места
Мы действительно хорошо запоминаем места — это умение было необходимо еще нашим предкам, охотникам и собирателям. Им нужно было знать, где есть чистая вода, где имеется плодородная почва и где можно найти еду.
Потому, если вы можете привязать информацию к какому-то определенному месту, шансы ее запомнить сразу повышаются.
Помните: если вам не сильно повезло с памятью, не стоит расстраиваться. Это не трагедия — вам просто нужно немного попрактиковаться.