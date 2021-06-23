Огромный спрут в небе снят камерой МКС.

На протяжении нескольких лет (мы смотрим канал года три) на YouTube работает одна интересная американская дама по имени Gina Maria Colvin Hill. Ролики с тарелочками она практически не выкладывает, но интересна она в первую очередь тем, что эта Джина – дипломированный астроном, а не круглая дура, как немалая часть самых прославленных ютуберов. Ну и вследствие своих познаний она время от времени пилит официалов, когда у них не сходится сальдо с бульдо.

Сегодня Джина выложила ролик с прямой трансляции МКС, где в кадре совершенно отчетливо летает какой-то эпических размеров кальмар:

Что это такое никто, конечно, не знает, поэтому мнения сетевого сообщества радикально разделись.

Самое простое и логичное объяснение дали сторонники Плоской Земли, разумно предположив, что кто-то из сотрудников NASA не добежал до сортира и застигнутый стихией врасплох на-рал в священный бассейн – то есть емкость с вебками и отважными космонавтами. Однако, поскольку не все в Плоскую Землю верят, были предложены и другие идеи.

Одна из очень популярных версий предлагает объяснение в виде химиотрасс, в которые химики что-то не то намешали. Версия вполне логичная, поскольку в атмосфере сейчас происходят реально странные дела – заливает все страны света, а в Швейцарии вообще выпал градоснег:

Тем не менее, самой захватывающей нам представляется трактовка в стиле “как слышится, так и пишется”, то есть не надо придумывать какие-то дикие объяснения, трактовать всё так, как видит глаз. А глаз видит какого-то гигантского спрута в атмосфере.

Технически осьминоги в небе ка бы не летают, но на самом деле летают, да еще и как:

Такие кальмароподобные штуки снимают в небе регулярно, причем – уже многие десятилетий. Кому интересно – есть даже подробный обзор этой темы:

Особое внимание авторы исследования обращают на так называемые “спрайты”, которые почему-то формой весьма напоминают каких-то морских обитателей.

В свете этих обстоятельств можно думать, что какие-то спруты летают по атмосфере вполне реально. Естественно, это не обычные кальмары, а какие-то существа, находящиеся на другом материальном плане, с которым сейчас Земля как бы контактирует. Причем, обсуждая вопрос люди вспомнили недавний фильм “Прибытие”, где инопланетянами как раз и являются какие-то умные кальмары:

Так же вспомнили и мексиканских колдунов брухо, согласно теологии которых главный мировой бог – это существо, похожее на осьминога и находящееся где-то в небе.

Наконец, в завершение дискуссии снова подали голос сторонники Плоской Земли, по одной из версий которой купол, накрывающий Землю, находится не в космосе, а где-то под водой, или плавает в субстанции, похожей по своим свойствам на воду. Ну а раз вокруг Земли вода, то какие-то кальмары может к куполу и подплывают, пугая микроскопических водолазов в барокамере, которую они воображают планетой.

В общем, мнения высказываются разные, но какое бы из них не было правильным нельзя не отметить, что количество аномалий, наблюдаемых со всех сторон нарастает в геометрической прогрессии. Как, например, отметила под роликом одна из зрительниц – в небе как-то перестали двигаться облака. Они висят на одной месте многими часами, словно вмороженные в лед. И как дальше выяснилось – не одна она сделала такое наблюдение. Поэтому даже не знаем, что дальше мы увидим – может не только динозавров и птеродактилей, но и каких-то летающих в стратосфере акул, так что следим за развитием событий.

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