Тот, кто испортил вам настроение, сделал вот что: повысил уровень гемоглобина и адреналина — пока вы сердились. И резко понизил — когда вы испытали депрессию и усталость. Заставил ваш желудок вырабатывать разъедающий сок. Вызвал спазм капилляров. Нарушил обменные процессы.

Фактически, этот персонаж вас избил — точно такие вещества, как при избиении, поступили в кровь.

Если вы быстро прогнали нахала постарались забыть о нем — с вами ничего страшного не произойдёт. Если долгое время терпели и продолжали общаться — это нехорошо для здоровья. Опасно.