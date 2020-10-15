«Не жалуйся мне на свою жену. Ты выбирал сам!» — 33 совета мамы своему женившемуся сыну
«Не жалуйся мне на свою жену. Ты выбирал сам!» — 33 совета мамы своему женившемуся сыну
Сынок, помни, я тебя люблю! И все мои навязчивые советы — один из способов выразить любовь.
Обращайся ко мне всегда, когда тебе нужна моя помощь.
Не звони мне после 22.00 просто так. Это теперь время твоей жены.
Звони мне до 22.00 «просто так», без дела.
Никогда не повышай голос, если от этого не зависит чья-то жизнь.
Не ожидай от своей Жены, что она будет относиться к тебе как я. Этого никогда не будет, она тебя не рожала.
Всегда сам стирай свои носки. Вместо тебя это может делать только стиральная машина. Точка.
Никогда не рассказывай друзьям о сексе со своей женой. Про секс с бывшими подружками рассказывать можно. Но не жене и её подругам.
Меняй свою зубную щётку раз в месяц.
Никогда не говори своей жене: «А мама делала так!»
Фразу «А у мамы это было вкуснее» забудь навсегда!
Не жалуйся мне на свою жену. Ты выбирал сам!
Не рассказывай жене о своих прошлых отношениях. Настаивай, что всё забыл!
Сохраняй в телефоне только «безопасную» информацию. Всё остальное держи в голове, тренируй память, компроматы учи наизусть.
Всегда хвали еду, приготовленную твоей женой.
Всегда хвали её стрижку. Даже, если тебе она не понравилась, помни: волосы не зубы, отрастут.
Никогда не рассказывай жене о наших прошлых ссорах с твоим отцом. Это было давно и никого не касается.
Если я заболею, навещай меня раз в неделю. Для меня это важно. И, пожалуйста, захвати по дороге шоколадные эклеры.
Если твоя жена попадёт в больницу, навещай её ежедневно!
Когда я спрашиваю у тебя про настройки телефона – не психуй! Помни, я приучала тебя к горшку.)
Помни, теперь главная женщина в твоей жизни – это твоя жена.
Если жена спросит тебя, а не полнит ли её это платье, всегда отвечай: «Да что ты! Мне вообще кажется, что ты похудела!» Выучи эту фразу.)
Если жена заявит тебе, что ты весь вечер пялился на её подругу, просто скажи: «Ну, да… Смотрел и удивлялся: как же она располнела!» И после этого проси что хочешь – получишь всё!
Если жена просит тебя о чём-то глобальном (ремонт, шуба, машина, путешествие, велотренажер, робот-пылесос и т.д) всегда соглашайся с третьего раза. Женщина первый раз просто думает вслух, второй раз прикидывает вслух надо ей это или нет, и если она сказала это в третий раз – значит точно надо. На третий раз соглашайся! Не обсчитайся. Сделаешь раньше:она уже передумала, сделаешь позже — она уже обиделась… Цветы, конфеты и бельё к этому не относятся. Об этом жена не должна просить. Сам.
Если я тебя о чем-то прошу, делай это с первого раза. Можешь не сомневаться: я 333 раза подумала прежде чем тебя попросить.
Никогда не критикуй родителей твоей жены. Помни, они произвели на свет женщину, которую ты выбрал.
Развивайся. Читай книги, слушай лекции, посещай тренинги, обучайся на курсах.
Проводи 6 вечеров с семьёй и один с друзьями. Это необходимо для душевного равновесия.
Пей не меньше 2-х литров воды в день. Не спорь. Просто пей.
Не упрекай меня, что я балую ваших детей. Мне баловать, вам воспитывать!
Никогда не приходи в гости с пустыми руками. Это жлобство.
Всегда поздравляй жену со всеми праздниками. Плюс день свадьбы и день вашего знакомства. Для женщин это важно.
Прежде, чем открыть дверь домой улыбнись! Помни, что для твоей жены и детей ты барометр спокойствия и надёжности.