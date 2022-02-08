ТОЧКА ДОЛГОЛЕТИЯ ОТ 100 НЕДУГОВ — ГДЕ НАХОДИТСЯ И 2 СПОСОБА, КАК ЕЕ АКТИВИРОВАТЬ

Нельзя сказать, что все население этих стран обладает знаниями всех точек, описанных в древних атласах. Достаточно знать несколько основных и работать с ними самостоятельно, но главное — регулярно.

Одной из самых популярных является точка Цзу-сан-ли. На Востоке ее считают точкой долголетия, которая защищает человека от “100 недугов”. Она расположена на меридиане желудка и влияет на весь желудочно-кишечный тракт, который отвечает за работу имунной системы. Практически 75% ее формируется именно в ЖКТ.

Активная точка долголетия регулирует работу органов нижней части тела: почек, надпочечников, репродуктивных органов.

Надпочечники нормализуют кровяное давление, уровень глюкозы и инсулина в крови, стимулирует работу имунной системы, подавляет воспалительные процессы, улучшает пищеварение…

Кроме этого также контролирует работу эпифиза, который отвечает за биоритмы, сон, выработку мелатонина, что очень важно для здоровья и восстановления организма после любой работы: и физической и умственной.

Если все это обобщить, то можно сказать, что массаж этой точки работает над достижением двух целей:

1. Активация обмена веществ на уровне клетки, без потери энергии, что позволяет увеличить жизненный цикл клетки и тем самым достигнуть долголетия;

2. Точка находится на очень важном “перекрестке” меридианов, что позволяет препятствовать возникновению “100 недугов”

Как найти точку долголетия

Точки определяют с помощью цуней, величине, которая определяется размером руки человека. Точка Цзу-сан-ли в своем названии указывает расстояние равное трем цуням и место расположение ее на ноге. (”Цзу” — нога, “Сан”-три, “Ли”-селение).

Что бы точно определить ее расположение, используют два способа

1 способ

Сядьте ровно на стуле так, что бы бедро было параллельно полу, а ступни стояли плотно на полу.

Ладонь правой руки положите на колено так, что бы совместить углубление ладони с верхушкой коленной чашечки ( на рисунке обозначено кругом). Пальцы руки опустите свободно вниз.

Раздвиньте пальцы. Точка будет находиться под подушечкой безымянного пальца. Нащупайте безымянным пальцем углубление.

На левой ноге определите точку аналогично.

2 способ

Обхватите пальцами правой руки правую ногу так, что бы граница ладони и указательного пальца расположились ровно под нижним краем коленной чашечки. Четыре пальца как раз и будут — три цуня. Точка будет расположена под средней фалангой мизинца

Как проверить нахождение точки долголетия.

В исходном положении поставьте ногу на носок и опустите. Палец держите на искомой точке. В точке будет отчетливое движение мышц. Это место их прикрепления. Сначала образуется бугорок, а затем ямка. Это и будет место точки долголетия.

Как правильно массировать точку

Выделяют два способа массажа точки — Стимулирующий и исцеляющий.

1. Стимулирующий массаж

Выполняется утром. Сядьте на стул. Большим пальцем левой руки находим точку долголетия на правой ноге. Массируйте круговыми движениями по часовой стрелке 9 раз, нажимая достаточно сильно.

Большим пальцем правой руки, по часовой стрелке, массируем точку долголетия на левой ноге. Тоже 9 раз.

Выполняем массаж, меняя руки, каждый раз выполняя круговые движения 9 раз. Всего выполняем 9 циклов. Итого, точка долголетия на каждой ноге массируется 81 раз.

2. Исцеляющий массаж

Выполняется вечером. Отличается от утреннего массажа только тем, что круговые движения выполняются против часовой стрелки.

Выполняя такой массаж регулярно — молодость, конечно, вернуть не получиться. Но замедлить старение и обеспечить защиту от 100 недугов, вполне реально.

Будьте здоровы!

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