10 самых дорогих игрушек в мире

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о том, сколько могут стоить самые дорогие из существующих в мире игрушек? Для вас мы составили рейтинг, начиная от обычного домика для кукол, заканчивая редкой Барби, уверяем, после ознакомления с ним, вопрос этот навсегда будет закрыт.

На ней одето черное вечернее платье, а шею украшает бриллиантовое ожерелье, выполненное вручную признанным мастером ювелирного дела Стефано Кантури. Примерная стоимость ожерелья составляет около 300 тысяч американских долларов, а сама Барби была продана в 2010 году на благотворительном аукционе за 302,5 тыс. долларов. Полученные средства были направлены в фонд, специализирующийся на изучении рака груди. Позже Кантури признался, что на создание украшения у него ушло около полугода.

2. Лошадка-качалка из золота

Ювелир Гинза Танака (японец по происхождению) сумел создать уникальную качалку в виде лошади исключительно из золота в 24 карата. Изделие было приурочено к появлению на свет принца Японской монархии Хисахито в 2016 году. Весит лошадка около 26 килограмм, в то время как цена составляет 600 тыс. долларов.

3. Кубик Рубика

К 15 юбилею появления игрушки Фред Кюллер создал кубик из чистого золота, на которые вместо наклеек, нанёс рубины, изумруды и аметисты, огранённые им же самим. Стоимость шедевра 1,5 миллиона долларов.

4. Монополия Мобелла

В США в музее финансов выставлена игровая доска, выполненная из золота. Сидни Мобелл (ювелирный мастер из г. Сан-Франциско) создавал её в течение 12 месяцев и представил общественности в 1988 году. Лишь игровые кубики стоят более 10 тыс. долларов, в то время как весь набор целиком – 2 миллиона.

Карточки и фишки сделаны из драгоценных камней. Увы, поиграть в неё не получится, она надёжно охраняется охраной музея.

5. Мишка «Steiff» vs «Louis Vuitton»

Этот плюшевый зверь совсем не так прост! Натуральный мех, сапфиры, алмазы, золото, а на месте глаз-пуговок зияют два бриллианта. Он полностью одет в продукцию «Louis Vuitton». Игрушка была изготовлена совместно модельной компанией и немецким концерном «Steiff» для благотворительного аукциона в княжестве Монако. Он ушел с молотка за 2,1 млн.

6. Мяч для футбола «Shimansky»

Не удивляйтесь, для спорта он совсем не применим. Вы не сможете его пнуть, так как он весит около 5 фунтов и усыпан бриллиантами, добытыми на юге Африканского континента (6620 белых и 2630 чёрных). Цена этого спортивного инвентаря – 2 миллиона 590 тысяч USD.

Он был подготовлен к Чемпионату мира 2010 года, который проходил в ЮАР.

7. Моделька «Lambogini Avendator»

Даже настоящая машина марки «Lambogini» обойдётся вам в разы дешевле. Модель выполнена в масштабе 1 к 8, а для её использовались золото и бриллианты, которыми украшены руль, фары и даже сиденья. Купит эту работу можно всего-то за 4,5 млн.

8. Мадам Александр Элоиза

Кукла, созданная дизайнером по имени мадам Александр. Таких существует всего 5 и все они одеты в одежду легендарных брендов «Oscar de la Renta» и «Christian Dior». Куколки имеют различные аксессуары от «Katherine Baumann» и инкрустированы бриллиантами.

В купе с ней маленькая собачка, дополняющая её слегка пухлую форму. Цена игрушки 5 000 000. Мадам также идет с великолепной собакой, которая дополняет ее пухлую внешность, светлые волосы и невероятно богатый женский стиль.

9. Дрессировщик птиц «L’Oiseleur»

Фигура высотой в 4 фута. На её изготовление было потрачено более 62 полных дней. Она одета в стиле эпохи Возрождения и украшена драгоценными металлами и жемчугом.

Конструкция имеет сложнейший механизм, состоящий из 2340 элементов, выполненных из высококачественной стали. Благодаря этому она оживает и работает без использования батареек и иных источников энергии. Стоит это чудо 6,25 миллиона.

10. Замок Астолата

Многоярусный дворец (строение насчитывает 7 этажей) с множеством комнат, собственным бассейном и тренажёрным залом. Дом мечты! Его хозяину доступны: винный погреб, склад вооружения, кухня, подвал и многое другое.

За 8,5 миллиона, который стоит замок, пожалуй, можно построить реальный не менее комфортабельный дом. Риелторы посчитали, что один квадратный метр в нём стоит около 25 тысяч долларов, что соизмеримо с ценами на недвижимость в элитных районах Лондона и Нью-Йорка.

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