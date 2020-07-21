Теперь мы знаем, как выглядят марсиане

Одними из самых скандальных проектов NASA и прочих космических агентств являются разного рода “миссии к Марсу”, которые не то снимаются в павильоне, не то происходят на самом деле – точно никто не знает.

Марсоход «Кьюриосити» скорее всего является фейковым, поскольку на его телекамерах фигурировали и старые стоптанные ботинки, и дохлые ящерицы и даже летающие в небе птицы. Однако, разного рода зонды и станции гарантированно назвать фейковыми нельзя: если Земля не плоская и не стоит на чьем-то лабораторном столе, то, скорее всего, какие-то зонды возле других планет присутствуют.

И вот, копаясь в выложенных ESA HD снимках Марса аж за 2004-й год, тайваньский уфолог Scott C. Waring нашел на Марсе очередной артефакт – высеченную на стене каньона голову какого-то рогатого существа: