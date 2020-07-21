Теперь мы знаем, как выглядят марсиане

Одними из самых скандальных проектов NASA и прочих космических агентств являются разного рода “миссии к Марсу”, которые не то снимаются в павильоне, не то происходят на самом деле – точно никто не знает.
Марсоход «Кьюриосити» скорее всего является фейковым, поскольку на его телекамерах фигурировали и старые стоптанные ботинки, и дохлые ящерицы и даже летающие в небе птицы. Однако, разного рода зонды и станции гарантированно назвать фейковыми нельзя: если Земля не плоская и не стоит на чьем-то лабораторном столе, то, скорее всего, какие-то зонды возле других планет присутствуют.
И вот, копаясь в выложенных ESA HD снимках Марса аж за 2004-й год, тайваньский уфолог Scott C. Waring нашел на Марсе очередной артефакт – высеченную на стене каньона голову какого-то рогатого существа:
Каньон находится в системе Долины Маринер – группе каньонов, обнаруженных в 1971—1972 годах космическим аппаратом «Маринер-9». Все ссылки на официальные фото приводятся.
Как трактовать эти фото мы даже не знаем, поскольку на Марсе много есть всякого. Например, копаясь в официальных картах NASA итальянец Matteo Lanneo нашел на Марсе вот такую голову:
Возможно, что здесь присутствует определенная игра воображения, тем не менее, пирамиды на Марсе видны совершенно отчетливо:
А самым интересным объектом Марса является, очевидно, так называемый Монолит, который снят под разными углами и его никак нельзя списать на “игру света и тени”:
Таким образом, если с Марсом нас не обманывают, то какая-то цивилизация там определенно присутствовала. И эта цивилизация высекала на стенах барельефы не то своих богов, не то своих славных верховных вождей. И по странному стечению обстоятельств рожи у “марсиан” какие-то до боли знакомые.
Когда мы пишем про НЛО, мы называем их обитателей “марсианами” не потому, что они гарантированно прилетели с Марса, а просто чтобы хоть как-то хозяев назвать – ведь скорее всего эти ребята миром и заправляют.
С другой стороны, многие священники и вообще религиозные люди не верят в НЛО, и говорят, что там сидят бесы. Однако, как правильно заметили Малдер и Скалли – истина всегда где-то рядом, то есть посередине.
Другими словами НЛО – это не иллюзия, а реальность. И в НЛО сидят “марсиане” с рогами, поэтому будет совершенно справедливо назвать “марсиан” бесами. И если эти бесы управляют миром, то вовсе не удивительно, что вся история человечества – это сплошная резня. И закончится эта история тоже скорее всего резней, так что следим за развитием событий.